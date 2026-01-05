Diplomatie : Le Tchad ouvre sa première ambassade au Bénin

C’est dans le quartier résidentiel de la Haie Vive, dans les locaux provisoires de l’ancien Consulat général, que s’est déroulée la cérémonie solennelle d'ouverture. Cette nouvelle ambassade ne se limite pas au seul territoire béninois : elle détient une juridiction élargie couvrant également le Togo, le Ghana et la Côte d’Ivoire.











Une inauguration sous le signe de l'intégration régionale



L’événement a été placé sous la direction de Monsieur Mori Tomasta Namde, Premier Conseiller et Chargé d’Affaires a.i., qui assure désormais la gestion de la mission.









La cérémonie a réuni un parterre de diplomates de haut rang, témoignant de l'importance de cette ouverture pour la région :





Représentants béninois : L’Ambassadeur Marius Loko (Ministère des Affaires étrangères) et l’Ambassadeur Randal Oguidan (Directeur Général des Relations Extérieures).



Corps Diplomatique : Les représentants du Niger et de la République Démocratique du Congo (RDC) étaient présents pour saluer l'arrivée de cette nouvelle chancellerie.









Un acte symbolique fort



Le moment fort de la journée a été le dévoilement de la plaque indicative de l’Ambassade, officialisant le statut diplomatique plein et entier de la représentation tchadienne au Bénin.







Pour la communauté tchadienne vivant à Cotonou, présente en nombre, cette inauguration est un soulagement. Elle simplifie désormais les démarches administratives et renforce le lien avec N'Djaména, tout en offrant une plateforme de coopération économique et culturelle avec le Bénin, pays stratégique pour l'accès à la mer.











Pourquoi cette ouverture est stratégique ?







En installant sa mission à Cotonou avec compétence sur les pays voisins, le Tchad affiche plusieurs ambitions :



