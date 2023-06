Distinction : Denis Sassou-N’Guesso élevé à la dignité de Grand-Croix dans l’ordre national ivoirien

L’élévation du président Denis Sassou-N’Guesso à la plus haute distinction honorifique, dans l’ordre national de la Côte d’Ivoire est une marque de reconnaissance, par le président Alassane Ouattara, des efforts de son homologue dans la consolidation et le raffermissement des relations d’amitié et de coopération entre son pays, le Congo et la Côte d’Ivoire.



Premier dirigeant africain élevé au rang de Grand-croix …



Créée en 1960, cette distinction honorifique ivoirienne récompense en temps de paix, des personnalités pour les services civils ou militaires et pour leurs activités professionnelles. Denis Sassou-N’Guesso est le premier dirigeant africain à qui cette distinction a été attribuée. Mais, il est le troisième chef d'État étranger, après Nicolas Sarkozy et Emmanuel Macron. Cette distinction récompense le président congolais, non seulement pour les efforts qu’il déploie en faveur de l’excellence des relations entre le Congo et la Côte d’Ivoire, mais aussi pour son engagement pour la paix en Afrique et au-delà du continent.



Un acteur de la paix même au-delà des frontières nationales



Dans le toast qu’il a prononcé à l’occasion du dîner qu’il a offert à son hôte, le président ivoirien, a salué l’engagement de Denis Sassou-N’Guesso en faveur de la paix et de la stabilité dans son pays « et bien au-delà ». « En effet, les efforts constants que vous déployez ne se limitent pas uniquement à votre pays, ils bénéficient également à l’ensemble de la région de l’Afrique Centrale ainsi qu’à toute l’Afrique », a reconnu Alassane Ouattara. Les deux chefs d’Etat ont saisi l’occasion de ce dîner pour exalter à nouveau l’excellence des relations existant entre leurs deux pays et leur volonté commune de les raffermir davantage.