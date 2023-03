Dr. Ahmat Yacoub Dabio : "on organise toujours des conférences pour manger, dépenser"

Parmi les intervenants, on peut citer Ahmat Yacoub Dabio, point focal du ROSC/BLT et président du Centre d'études pour le développement et la prévention de l'extrémisme (CEPDE), Ali Younous Ali, le Coordinateur du réseau, Mahamat Mahamat Adoum et Josiane Djikoloum Darwatoye, chercheuse associée au CEDPE. Les différentes interventions ont permis de dresser un état des lieux de la situation au Tchad, de mettre en exergue les problèmes et les défis à relever et de proposer des solutions concrètes pour l'implication de la société civile dans la consolidation de la paix.



Dr. Ahmat Yacoub Dabio, président du CEPDE, a notamment souligné que la société civile fait un travail considérable, mais que sa voix n'atteint pas les niveaux de décision qui devraient être concernés. Selon lui, la société civile est souvent utilisée lors des campagnes électorales, mais elle est rarement prise en compte dans les processus de prise de décision.



Il a également souligné que la société civile est plus forte dans les pays anglophones que dans les pays francophones. Il a en outre exprimé sa préoccupation face au nombre élevé de morts dans les différents conflits au Tchad, estimé à environ 1500 en 2022. Il a appelé à une prise de conscience de la situation pour pouvoir agir efficacement.



Parmi les recommandations, le CEPDE suggère d'arrêter la transhumance et de construire des cases avec des briques cuites dans les villages pour éviter des dégâts majeurs en cas d'incendies. Le CEPDE estime également que le Tchad pourrait améliorer son économie avec des nouvelles techniques d'élevage. Enfin, le CEPDE a critiqué l'organisation de conférences coûteuses qui ne sont pas toujours utiles, soulignant qu'il serait plus judicieux de dépenser l'argent dans des initiatives plus concrètes pour améliorer la vie des populations locales.



Pour Dr. Mahamat Adoum, la situation au Tchad est particulièrement difficile, car les hauts gradés sont devenus des éleveurs, ce qui a créé des conflits entre militaires et agriculteurs. Il a également souligné que les citoyens sont morts des deux côtés et qu'il faut trouver des solutions concrètes pour rétablir la paix et la coexistence pacifique entre les différentes communautés.



Dans sa déclaration, Mme. Derwatoye a évoqué un "grand réveil" de la société civile au 21ème siècle, soulignant l'importance de faire entendre la voix du peuple. Selon elle, il est temps pour la société civile de prendre des engagements concrets et de jouer un rôle multiforme pour engager un processus à long terme en vue de la consolidation de la paix.



Elle a également appelé la société civile à se concentrer sur l'expertise et à organiser des formations et des actions concrètes, car selon elle, la société civile doit aller au-delà des discours et prendre des mesures concrètes pour résoudre les problèmes de la communauté.