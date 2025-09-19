Dubaï restreint l’accès aux ressortissants camerounais : la fin du rêve

Risques sécuritaires invoqués.

Crainte d’une immigration incontrôlée.

Soupçons d’abus dans les anciennes procédures de visa.

Nouvelles règles sanitaires plus strictes.

Exceptions et conséquences

Ceux déjà installés avec un visa valide respirent encore… mais jusqu’à quand ? Les renouvellements risquent de se transformer en parcours du combattant. Un séisme pour la diaspora : Cette décision est un coup dur pour des milliers de Camerounais qui vivaient du commerce, du bâtiment ou des petits services. Ils se retrouvent désormais face à un mur administratif infranchissable.

Selon une circulaire émanant des services d’immigration émiratis, toutes les nouvelles demandes de visa seront refusées. Les Camerounais ne sont d’ailleurs pas les seuls concernés : l’Afghanistan, la Libye, le Yémen, le Soudan, le Bangladesh et l’Ouganda subissent le même sort.Les raisons évoquées officieusement, mais qui en disent long, sont les suivantes :