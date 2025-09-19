Alwihda Info
INTERNATIONAL

Dubaï restreint l’accès aux ressortissants camerounais : la fin du rêve


Alwihda Info | Par - 19 Septembre 2025


Le couperet est tombé. À partir de janvier 2026, les ressortissants camerounais ne pourront plus légalement se rendre aux Émirats arabes unis avec un visa touristique ou de travail. Leurs dossiers de demande de visa seront purement et simplement rejetés.


  Selon une circulaire émanant des services d’immigration émiratis, toutes les nouvelles demandes de visa seront refusées. Les Camerounais ne sont d’ailleurs pas les seuls concernés : l’Afghanistan, la Libye, le Yémen, le Soudan, le Bangladesh et l’Ouganda subissent le même sort.

 
Les raisons évoquées officieusement, mais qui en disent long, sont les suivantes :
  • Risques sécuritaires invoqués.
  • Crainte d’une immigration incontrôlée.
  • Soupçons d’abus dans les anciennes procédures de visa.
  • Nouvelles règles sanitaires plus strictes.
 

Exceptions et conséquences

 
  • Exceptions (provisoires) : Ceux déjà installés avec un visa valide respirent encore… mais jusqu’à quand ? Les renouvellements risquent de se transformer en parcours du combattant.
  • Un séisme pour la diaspora : Cette décision est un coup dur pour des milliers de Camerounais qui vivaient du commerce, du bâtiment ou des petits services. Ils se retrouvent désormais face à un mur administratif infranchissable.
Peter Kum
Peter Kum est un jeune journaliste doté d’une expérience d’une quinzaine d’années dans la collecte... En savoir plus sur cet auteur


