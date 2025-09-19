Dubaï restreint l’accès aux ressortissants camerounais : la fin du rêve

Selon une circulaire émanant des services d’immigration émiratis, toutes les nouvelles demandes de visa seront refusées. Les Camerounais ne sont d’ailleurs pas les seuls concernés : l’Afghanistan, la Libye, le Yémen, le Soudan, le Bangladesh et l’Ouganda subissent le même sort.
Les raisons évoquées officieusement, mais qui en disent long, sont les suivantes :
- Risques sécuritaires invoqués.
- Crainte d’une immigration incontrôlée.
- Soupçons d’abus dans les anciennes procédures de visa.
- Nouvelles règles sanitaires plus strictes.
Exceptions et conséquences
- Exceptions (provisoires) : Ceux déjà installés avec un visa valide respirent encore… mais jusqu’à quand ? Les renouvellements risquent de se transformer en parcours du combattant.
- Un séisme pour la diaspora : Cette décision est un coup dur pour des milliers de Camerounais qui vivaient du commerce, du bâtiment ou des petits services. Ils se retrouvent désormais face à un mur administratif infranchissable.