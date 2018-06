LOME, Togo, 12 juin 2018/ -- Ecobank Transnational Incorporated, (ETI) (www.Ecobank.com), maison-mère du Groupe bancaire panafricain Ecobank annonce le départ de Mme Dolika Banda de son Conseil d’Administration.



Au terme de son mandat en qualité d’administrateur non exécutif au Conseil d’Administration de ETI depuis octobre 2014, Mme Dolika Banda s’est retirée du Conseil à l’Assemblée Générale Ordinaire des Actionnaires tenue le 24 avril 2018.



Le Conseil d’Administration, la Direction Générale et l’ensemble du personnel du Groupe expriment leur gratitude à Mme Dolika Banda pour son importante contribution au Groupe Ecobank et sa disponibilité à continuer à apporter assistance et soutien à Ecobank, quand cela s’avèrera nécessaire.



Madibinet CISSE

Secrétaire Général