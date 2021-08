Eglise catholique : une Camerounaise portée à la tête d’une Congrégation en France

L’événement trouvait sa raison dans une actualité récente qui a fait honneur au Cameroun. Dans le 16ème arrondissement de Paris, c’est dans un cadre bien feutré que Sœur Calixte Ndzana a été reçue le 26 août dernier en audience par André-Magnus Ekoumou, l’ambassadeur du Cameroun en France.



En effet, depuis le 12 août 2921, la religieuse camerounaise a été portée par ses consœurs, aux commandes de leur Congrégation en faisant d’elle, leur Supérieure générale. Elle va désormais trôner à la tête de l’administration de cette Congrégation catholique, présente dans trois pays (Colombie, France et Mali), avec ses 92 membres, et dont le siège est à Versailles, en région parisienne, pour un mandat de six ans, entourée de trois conseillères.



Le haut diplomate camerounais et la religieuse ont ainsi échangé, pendant près d’une heure, sur le parcours de cette dernière, et sur le charisme particulier de cette Congrégation religieuse, dont les membres se déploient dans les domaines aussi variés que l’aumônerie des jeunes, l’enseignement, l’accompagnement spirituel des personnes handicapées, la santé, la pastorale et qu’on retrouve même dans certains services des aéroports parisiens.

L’ambassadeur André-Magnus Ekoumou, a tenu à féliciter la Révérende Sœur Calixte Ndzana, pour cette insigne distinction qui honore la communauté camerounaise de France et le Cameroun tout entier. A cette occasion, il exhorte la religieuse à mettre à profit ses ressources et ses capacités intellectuelles, professionnelles et humaines, pour satisfaire les attentes légitimes de sa Congrégation et de servir de modèle à ses compatriotes.



Depuis 1866, date de la création de la Congrégation des Sœurs Servantes du Sacré-Cœur de Jésus par le Père Pierre Victor Braun, la Sœur Calixte Joséphine Ndzana Ananga (41ans), devient ainsi la première Africaine à assumer une telle fonction. Au sein de cette Congrégation, elle aura fait un parcours fulgurant.

Arrivée en France en 2008, elle fait ses premiers vœux en 2009 et les vœux perpétuels ou définitifs le 14 septembre 2014 à Versailles. Polyglotte (français, anglais, allemand et italien), et doctorante en sociologie, la Révérende Sœur Calixte enseigne la langue allemande à l’université française de Paris Est. C’est une passionnée de musique, de danse, mais aussi de l’informatique et de sport, entre autres.