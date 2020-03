Élection du conseiller consulaire à N’Djamena : 17 mai 2020

Découvrez la liste [lien du pdf] des candidats à l’élection du conseiller consulaire de N’Djamena qui aura lieu le 17 mai 2020. Pour plus d’information sur l’élection des consulaires : [CLIQUEZ ICI](https://td.ambafrance.org/Droit-de-vote-et-elections-a-l-etranger) Read more on https://africa-newsroom.com/press/election-du-conseiller-consulaire-a-ndjamena–17-mai-2020?lang=fr

Découvrez la liste [lien du pdf] des candidats à l’élection du conseiller consulaire de N’Djamena qui aura lieu le...



Source : http://feedproxy.google.com/~r/Appa-sourceTheAfric...