Football : Le sélectionneur Raoul Savoy dévoile la liste des Sao du Tchad pour affronter le Ghana et Madagascar

Les matchs au programme



Tchad vs Ghana : le 04 septembre 2025 à 14h00 GMT au Stade Olympique de Mandjafa, N’Djamena.

Madagascar vs Tchad : le 08 septembre 2025 à 17h00 GMT au Stade Larbi Zaouli de Casablanca.



Les joueurs convoqués



Gardiens :

Mbaiossoum

Mbaynaïssem

Allambatna Gabin



Défenseurs :

Tchouplaou

Ngardial Ebenezer

Azaki Moustapha Alhadj

Daikreo Wanre

Dia Wah

Natoyoum Osée

Allabaye Yves

Daba Gabkala



Milieux :

Merba Benjamin

Thiam Mahamat

Koularambaye

Mbangossoum Eric

Tchaouna Franky

Abdoulay

Adam Ahmat



Attaquants :

Abdoul Aziz

Ecua Célestin

Tchaouna Haroun

Hiver Amine



Raoul Savoy a privilégié un groupe mêlant expérience et jeunesse pour aborder ces deux rendez-vous cruciaux. La défense, avec des cadres comme Ngardial Ebenezer et Allabaye Yves, devra tenir face à la puissance offensive du Ghana. Au milieu, l’apport de Tchaouna Franky et Mbangossoum Eric sera déterminant pour stabiliser le jeu. L’attaque repose notamment sur Tchaouna Haroun et Hiver Amine, appelés à faire parler leur efficacité devant les buts.