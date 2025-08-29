Football : Le sélectionneur Raoul Savoy dévoile la liste des Sao du Tchad pour affronter le Ghana et Madagascar

Les matchs au programme
Tchad vs Ghana : le 04 septembre 2025 à 14h00 GMT au Stade Olympique de Mandjafa, N’Djamena.
Madagascar vs Tchad : le 08 septembre 2025 à 17h00 GMT au Stade Larbi Zaouli de Casablanca.
Les joueurs convoqués
Gardiens :
Mbaiossoum
Mbaynaïssem
Allambatna Gabin
Défenseurs :
Tchouplaou
Ngardial Ebenezer
Azaki Moustapha Alhadj
Daikreo Wanre
Dia Wah
Natoyoum Osée
Allabaye Yves
Daba Gabkala
Milieux :
Merba Benjamin
Thiam Mahamat
Koularambaye
Mbangossoum Eric
Tchaouna Franky
Abdoulay
Adam Ahmat
Attaquants :
Abdoul Aziz
Ecua Célestin
Tchaouna Haroun
Hiver Amine
Raoul Savoy a privilégié un groupe mêlant expérience et jeunesse pour aborder ces deux rendez-vous cruciaux. La défense, avec des cadres comme Ngardial Ebenezer et Allabaye Yves, devra tenir face à la puissance offensive du Ghana. Au milieu, l’apport de Tchaouna Franky et Mbangossoum Eric sera déterminant pour stabiliser le jeu. L’attaque repose notamment sur Tchaouna Haroun et Hiver Amine, appelés à faire parler leur efficacité devant les buts.
