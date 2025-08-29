Alwihda Info
SPORTS

Football : Le sélectionneur Raoul Savoy dévoile la liste des Sao du Tchad pour affronter le Ghana et Madagascar


Par Alwihda - 29 Août 2025


Le sélectionneur national Raoul Savoy a rendu publique la liste des joueurs convoqués pour les deux prochaines rencontres des Sao du Tchad, respectivement contre le Ghana et Madagascar, comptant pour les éliminatoires.


Les matchs au programme

Tchad vs Ghana : le 04 septembre 2025 à 14h00 GMT au Stade Olympique de Mandjafa, N’Djamena.
Madagascar vs Tchad : le 08 septembre 2025 à 17h00 GMT au Stade Larbi Zaouli de Casablanca.

Les joueurs convoqués

Gardiens :
Mbaiossoum
Mbaynaïssem
Allambatna Gabin

Défenseurs :
Tchouplaou
Ngardial Ebenezer
Azaki Moustapha Alhadj
Daikreo Wanre
Dia Wah
Natoyoum Osée
Allabaye Yves
Daba Gabkala

Milieux :
Merba Benjamin
Thiam Mahamat
Koularambaye
Mbangossoum Eric
Tchaouna Franky
Abdoulay
Adam Ahmat

Attaquants :
Abdoul Aziz
Ecua Célestin
Tchaouna Haroun
Hiver Amine

Raoul Savoy a privilégié un groupe mêlant expérience et jeunesse pour aborder ces deux rendez-vous cruciaux. La défense, avec des cadres comme Ngardial Ebenezer et Allabaye Yves, devra tenir face à la puissance offensive du Ghana. Au milieu, l’apport de Tchaouna Franky et Mbangossoum Eric sera déterminant pour stabiliser le jeu. L’attaque repose notamment sur Tchaouna Haroun et Hiver Amine, appelés à faire parler leur efficacité devant les buts.


