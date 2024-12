Élections législatives au Tchad : Noura Hassan Abakar mobilise Abougoudam pour le parti FORT

Présente dans sa circonscription depuis plusieurs jours, Noura Hassan Abakar a parcouru les zones nomades d'Abougoudam pour mobiliser et galvaniser la population en vue d'un vote massif le 29 décembre prochain. Ahmat Haroun, directeur de campagne de la candidate, a effectué une démonstration sur le spécimen de bulletin de vote pour familiariser la population avec le processus électoral et encourager un vote en faveur du FORT.



Un programme politique axé sur les besoins locaux



Lors de son intervention, la candidate a présenté le programme politique du FORT, qui place au cœur de ses priorités les aspirations des femmes et des jeunes. « La jeunesse a besoin d’eau potable, d’hôpitaux, d’écoles, et surtout d’emplois décents pour une insertion socio-économique durable », a-t-elle déclaré.



Noura Hassan Abakar a également insisté sur l'importance de cette élection pour bâtir un avenir prometteur pour le département d'Abougoudam.



Un appel au vote



Elle a exhorté les habitants d’Abougoudam à voter massivement pour le FORT lors des élections du 29 décembre, soulignant que leur soutien est essentiel pour concrétiser les aspirations du département.