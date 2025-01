Elections locales au Tchad : Le parti Convention pour la Démocratie et le Fédéralisme dénonce des irrégularités observées

Lors de son intervention, Ndiguiyena Fidèle a exprimé son indignation, affirmant que les résultats publiés ne reflétaient pas "la vérité des urnes". Il a évoqué plusieurs anomalies qui, selon lui, entachent le processus électoral et remettent en question sa crédibilité.





Le responsable de la CDF a annoncé que son parti ne fera pas recours contre ces résultats. Plus significativement, il a déclaré que le CDF ne participera plus aux élections organisées par l'Agence Nationale de Gestion des Élections (ANGE) tant que des garanties de transparence ne seront pas mises en place.





Cette déclaration marque un tournant dans la position de la CDF vis-à-vis du système électoral actuel et soulève des questions sur la réaction des autres formations politiques face à ces allégations d'irrégularités.