Electricité : la Centrafrique passe à 72 mégawatts, une première depuis l'indépendance

Avant de procéder à la cérémonie officielle, le président a observé une minute de silence en mémoire des neuf ressortissants tués dans une attaque terroriste perpétrée par la Coalition des Patriotes pour le Changement (CPC) sur le site minier de Chingbolo, situé à 25 km de Bambari, le 19 mars 2023.



Dans son discours d'investiture, le 30 mars 2021, le président a mis l'accent sur l'électricité, affirmant que le pays allait développer le potentiel hydroélectrique, solaire et de la biomasse afin d'accroître l'électrification des zones rurales et urbaines, régler durablement le problème d'accès à l'électricité et accélérer le développement des projets structurants.



La construction de la centrale photovoltaïque s'inscrit dans la ligne du programme de renforcement institutionnel du secteur de l'énergie, l'un des programmes prioritaires de la politique énergétique centrafricaine et fait partie des objectifs fixés lors de la COP 21 à Paris.



La centrale solaire de Sakai va contribuer à réduire le déficit de l'offre d'électricité et améliorer les services délivrés par l'ENERCA tout en renforçant sa santé financière. Avec la réalisation de ce projet, la capacité installée en électricité de la République Centrafricaine passe de 60 à 72 mégawatts. Cette avancée est considérée comme une première depuis l'indépendance du pays.



Cependant, le pays est encore loin de satisfaire à l'ensemble de ses besoins en énergie qui sont estimés, à ce jour, à environ 250 mégawatts. Le gouvernement travaille donc d'arrache-pied, avec l'appui des partenaires techniques et financiers, pour un accroissement substantiel de la production d'électricité.



Le président a également tenu à remercier la population de Sakai pour son accueil chaleureux et enthousiaste lors de la cérémonie officielle de remise de ce joyau. Il exhorte les deux pays, la RCA et la République Populaire de Chine, à œuvrer pour le développement et le renforcement des liens d'amitié, de fraternité et de coopération afin de les hisser à un nouveau pallier pour la promotion des intérêts communs et la réalisation de nouveaux projets.