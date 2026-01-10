Alwihda Info
http://www.alwihdainfo.com
Accueil
Envoyer à un ami
Imprimer
Grand
Petit
Partager
TCHAD

Éloquence à Abéché : les joutes oratoires de l'ACIEDD passionnent la jeunesse estudiantine


Alwihda Info | Par Hambali Nassour Ourada - 11 Janvier 2026


La deuxième phase de la compétition d'art oratoire a tenu toutes ses promesses ce samedi. Dans les locaux de l'INSTA, les étudiants des plus grandes institutions de la ville ont rivalisé de talent et d'audace verbale pour décrocher leur ticket pour la suite de l'aventure.


Éloquence à Abéché : les joutes oratoires de l'ACIEDD passionnent la jeunesse estudiantine


 

Soutenue par la Mairie d'Abéché, cette première édition est le fruit d'une synergie entre l'ACIEDD et le GSAC. Elle vise à faire de la parole un outil de leadership et de citoyenneté active chez les jeunes.

 

La compétition a mobilisé le fleuron de l'enseignement supérieur abéchois. Les candidats en lice provenaient d'institutions publiques et privées prestigieuses :

  • Université Adam Barka d'Abéché (UNABA) ;

  • INSTA (Institut hôte) ;

  • École Normale Supérieure d'Abéché ;

  • Établissements privés : COFID et CFASS.

 

Sous l'œil vigilant d'un jury d'experts, les compétiteurs ont été évalués sur des points précis qui font l'essence même d'un bon orateur :

  • L'éloquence et la diction : La maîtrise de la voix et de l'articulation.

  • La structure de l'argumentation : La clarté et la logique du discours.

  • Le charisme et la présence scénique : La capacité à captiver et à convaincre l'auditoire.

  • La créativité : L'originalité dans l'approche des sujets imposés.

 

Le coordinateur du projet, Djimaldé Thomas, s'est félicité du bon déroulement de cette journée. Tant sur le plan logistique que sur le niveau intellectuel, cette phase a marqué une progression notable par rapport aux éliminatoires précédentes. Si certains candidats ont dû quitter l'aventure, le jury souligne que le niveau global des interventions honore les institutions représentées.



Pour toute information, contactez-nous au : +(235) 99267667 ; 62883277 ; 66267667 (Bureau N'Djamena)
A NE PAS MANQUER

TCHAD - 09/01/2026

Recherche agricole au Tchad : Walia et Koundoul confrontés à l’occupation anarchique et au manque de moyens (ITRAD)

Recherche agricole au Tchad : Walia et Koundoul confrontés à l’occupation anarchique et au manque de moyens (ITRAD)

Barh-Koh : Les élus en mission d’écoute et de solidarité à Moussafoyo Barh-Koh : Les élus en mission d’écoute et de solidarité à Moussafoyo 09/01/2026

Populaires

Tchad : deux associations civiles dissoutes par arrêté ministériel

10/01/2026

Tchad : Ouverture de la première session budgétaire 2026 du Conseil provincial du Kanem

10/01/2026

Tchad : session de recyclage à la Radio Communautaire de Mongo

10/01/2026
TRIBUNE & DEBATS

POINT DE VUE - 29/08/2025 - Dr. Rokia Ahjou

La stratégie marocaine contre le terrorisme : une approche globale et multidimensionnelle

La stratégie marocaine contre le terrorisme : une approche globale et multidimensionnelle

Tchad : Abderaman Koulamallah appelle à la réconciliation et à une mémoire partagée Tchad : Abderaman Koulamallah appelle à la réconciliation et à une mémoire partagée 25/08/2025 -

ANALYSE - 09/01/2026 - Djidda Mahamat

Décentralisation et Développement : L’Appel d’Abdelkerim Mbodou Taher pour le Kanem

Décentralisation et Développement : L’Appel d’Abdelkerim Mbodou Taher pour le Kanem

La dominance de la culture occidentale sur le peuple africain : entre fascination et aliénation La dominance de la culture occidentale sur le peuple africain : entre fascination et aliénation 26/12/2025 - Mahamoud Tahir Babouri

REACTION - 04/01/2026 - Alwihda

Tchad : Aimée Dolinassou dénonce des retards injustifiés dans le dossier de pension d’une veuve

Tchad : Aimée Dolinassou dénonce des retards injustifiés dans le dossier de pension d’une veuve

"Par le regard du Tchadien", tribune de Albadour Acyl Ahmat Akhabach "Par le regard du Tchadien", tribune de Albadour Acyl Ahmat Akhabach 23/08/2025 - Albadour Acyl Ahmat Akhabach

© 2024 Alwihda Info
À propos d'Alwihda - Historique - Contact - Newsletter