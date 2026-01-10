Éloquence à Abéché : les joutes oratoires de l'ACIEDD passionnent la jeunesse estudiantine

Soutenue par la Mairie d'Abéché, cette première édition est le fruit d'une synergie entre l'ACIEDD et le GSAC. Elle vise à faire de la parole un outil de leadership et de citoyenneté active chez les jeunes.



La compétition a mobilisé le fleuron de l'enseignement supérieur abéchois. Les candidats en lice provenaient d'institutions publiques et privées prestigieuses :



Université Adam Barka d'Abéché (UNABA) ;

INSTA (Institut hôte) ;

École Normale Supérieure d'Abéché ;

Établissements privés : COFID et CFASS.

Sous l'œil vigilant d'un jury d'experts, les compétiteurs ont été évalués sur des points précis qui font l'essence même d'un bon orateur :



L'éloquence et la diction : La maîtrise de la voix et de l'articulation.

La structure de l'argumentation : La clarté et la logique du discours.

Le charisme et la présence scénique : La capacité à captiver et à convaincre l'auditoire.

La créativité : L'originalité dans l'approche des sujets imposés.

Le coordinateur du projet, Djimaldé Thomas, s'est félicité du bon déroulement de cette journée. Tant sur le plan logistique que sur le niveau intellectuel, cette phase a marqué une progression notable par rapport aux éliminatoires précédentes. Si certains candidats ont dû quitter l'aventure, le jury souligne que le niveau global des interventions honore les institutions représentées.

