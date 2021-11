Il est tout à fait inconcevable, du moins pour l’observateur averti, de vouloir mieux préparer le futur et maîtriser le présent sans connaître le passé. Les trente-deux années, qui ont émaillé la présidence du maréchal Mobutu Sese Seko, ont fatalement été à l’origine d’immenses difficultés auxquelles est confrontée, à n’en pas douter, la République Démocratique du Congo. Ainsi l’auteur interpelle-t-il, à travers un dialogue d’outre-tombe, l’homme à la toque en peau de léopard dans le cadre du bilan du mobutisme. Ce mystérieux acte d’exorcisme politique est indispensable, dans la conception bantoue, à la meilleure compréhension de toute problématique. Il constitue la thérapeutique idoine dans l’optique d’un Congo sécuritairement pacifié, socialement vivable, économiquement prospère et politiquement démocratique.Puisse le parcours du président-maréchal servir de contre-modèle aux futures générations de femmes et d’hommes d’État africains. Puisse cette longue expérience politique donner du grain à moudre aux laboratoires d’idées et institutions politiques, quant aux éventuelles erreurs à proscrire dans la gestion de la chose publique et en matière de développement d’une nation. Puisse, enfin, les acteurs politiques congolais prendre conscience du défi à relever dans l’orientation de leur pays vers un avenir humaniste et davantage meilleur.Titre : Et alors, mon maréchal ?Auteur : Gaspard-Hubert Lonsi KokoÉditeur : L’Atelier de l’ÉgrégoreGenre : EssaiSortie : novembre 2021Formats :- ISBN papier : 979-10-91580-48-9 – EAN : 9791091580489 ; 13.97 x 1.98 x 21.59 cm; 342 pages- IBSN numérique : 979-10-91580-49-6 – EAN : 9791091580496 ;Lien : https://egregorelivres.fr/2021/10/17/et-alors-mon-marechal/