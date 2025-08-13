Ethiopian Airlines-BAD : partenariat pour le financement d’un méga-aéroport de 10 milliards de dollars

L’ambition de l’Éthiopie de construire un nouvel aéroport international qui rivalisera avec quelques-uns des plus grands aéroports du monde a pris son envol lundi avec une cérémonie de signature monumentale marquant le rôle de la Banque africaine de développement en tant qu’arrangeur principal mandaté, coordinateur mondial et chef de file teneur de livre pour mobiliser près de 8 milliards de dollars sur les 10 milliards de dollars que nécessite ce mégaprojet.



La Banque prévoit de fournir un financement de 500 millions de dollars, sous réserve de l’approbation de son Conseil d’administration pour le projet. La lettre de mandat a été signée par Lemma Yadecha, directeur commercial du groupe Ethiopian Airlines, et par Akinwumi Adesina, le président du Groupe de la Banque africaine de développement, en présence du ministre éthiopien des Finances, Ahmed Shide.



Parmi les autres invités à la cérémonie figuraient le lieutenant-général Yilma Merdessa, président du Cnseil d’administration du groupe Ethiopian Airlines, Simplex Chithyola, ministre des Finances et des Affaires économiques du Malawi, Boutros Thok Deng, ambassadeur du Soudan du Sud en Éthiopie, Exkael Kabongo, chargé d’affaires de la République démocratique du Congo en Éthiopie, son homologue togolais, Thomas Deji et Nawa Sibongo, de la Zambie. Situé à 40 kilomètres au Sud d’Addis-Abeba, le tout nouvel aéroport international Bishoftu (BIA) aura une capacité annuelle initiale de 60 millions de passagers, qui pourra être portée à 110 millions avec 3,73 millions de tonnes de fret.



Les travaux de terrassement devraient commencer fin 2025, et la phase I devrait être achevée d’ici novembre 2029. Ce projet de plusieurs milliards de dollars comprendra une ville aéroportuaire dotée d’installations telles que des centres commerciaux, des hôtels, des zones de loisirs ainsi que des liaisons ferroviaires et autoroutières directes vers Addis-Abeba.



Il a résumé le partenariat de financement entre Ethiopian Airlines et la Banque comme un partenariat approprié entre la plus grande compagnie aérienne d’Afrique – avec un bilan particulièrement remarquable en matière de soutien à la réponse mondiale à la pandémie de Covid19 – et le plus grand financier d’infrastructures du continent, pour offrir un « changement de donne » pour l’aviation africaine et mondiale.



Le groupe Ethiopian Airlines, la compagnie aérienne la plus prospère d’Afrique avec plus de 75 ans d’existence, a remporté pour la septième fois consécutive le prix Skytrax de la « Meilleure compagnie aérienne d’Afrique ». Au cours de l’exercice fiscal qui s’est achevé le 30 juin 2025, la compagnie aérienne a enregistré un chiffre d’affaires record de 7,6 milliards de dollars, soit une croissance de 8 % en glissement annuel.



Elle a transporté 19 millions de passagers, dont 15,1 millions sur des liaisons internationales et 3,9 millions à l’intérieur du pays. Le groupe Ethiopian Airlines a alloué un total de 350 millions de dollars à la restauration des moyens de subsistance et à la réinstallation des communautés qui seront affectées par la construction de l’aéroport.