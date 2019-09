Fake News ? Un smartphone dernier cri équipé du Dot-in Display pour 1/10 du prix du S10

Face à la concurrence de plus en plus rude sur le marché des smartphones, de nombreux fabricants cherchent à se différencier pour gagner des parts de marché. Et la technologie « Dot-in Display » est l'une des technologies émergentes intégrées au nouveau Samsung S10, par exemple, le seul smartphone avec Dot-in Display sur le marché africain pour un certain temps.

Cependant, on entend dire que les utilisateurs peuvent obtenir un smartphone Dot-in Display pour un dixième du prix du S10 ? Une fake news ?

TECNO Mobile (http://www.TECNO-mobile.com) a lancé la série CAMON 12 avec un appareil photo amélioré, ouvrant ainsi une nouvelle ère de l'image pour vous offrir la meilleure photographie sous tous les angles. Et il ne fait aucun doute que le TECNO CAMON 12 Air est bel et bien doté du système révolutionnaire d'affichage Dot-in Display. C'est le premier smartphone avec Dot-in Display à un prix abordable, tandis que le Samsung S10, le seul autre produit Dot-in Display sur le marché africain, est lui disponible à un prix beaucoup plus élevé.

TECNO CAMON 12 Air brise la glace grâce à la technologie Dot-in Display et est en outre équipé d'un triple appareil photo IA Max Triple 16MP+2MP+5MP pour des performances photo exceptionnelles.

Avec le remarquable 6,55 pouces et le rapport bord à bord de 90 % parfait pour une excellente photographie en basse lumière, l'utilisateur profitera d'une expérience visuelle d'une ampleur inimaginable. Ce choix saisissant apporte un plaisir tout neuf.

Cette fois, CAMON 12 Air fait un premier pas sans précédent. Et dans un proche avenir, TECNO lancera le produit Dot-in Display avec caméra frontale, afin d'offrir une expérience photographique agréable sous n'importe quel angle avec un affichage plein écran extrême.

TECNO CAMON 12 Air, le smartphone équipé d'un appareil photo amélioré de la série CAMON, est conçu pour des prises de vue sous tous les angles. Avec l'Ultra Clear Shot / un Super Grand Angle 120° / la Macrophotographie Extrême à 2cm / et l'Effet Bokeh remarquable, il offre aux consommateurs la possibilité de saisir des moments merveilleux sous différents angles pour découvrir un monde encore plus beau, plus clair, plus proche, plus lumineux et plus grand.

Il est vrai qu'en utilisant le super grand angle 120° du TECNO CAMON 12 Air ou la macrophotographie extrême à 2cm, les consommateurs feront des clichés à succès avec leur téléphone. Et avec le TECNO CAMON 12 Air, tout le monde peut devenir photographe professionnel.

Les autres caractéristiques comprennent le pastel et le design vibrant Aurora Gradient, combinant la sensation du pastel et du vibrant grâce à sa conception de gradient et sa texture de sculpture macroscopique. Il est équipé de 32 Go ROM + 3 Go d'espace RAM pour une expérience douce et fluide, une batterie longue durée de 4 000 mAh pour plus de temps de travail ou de divertissement avec le CAMON 12 Air, ainsi que de stickers AR couvrant plus de 220 caractéristiques faciales et des supports d'identification sur 120 degrés pour des échanges ludiques. Une version spéciale du Manchester City Football Club a été conçue comme un incroyable cadeau. En outre, le système récemment mis à niveau vous offre également des dispositifs intelligents tout autour de vous.

Pour en savoir plus :

News Hub (bit.ly/2knv2WH)

TECNO Facebook (Facebook.com/TECNOMobile)

TECNO Instagram (Instagram.com/TECNOMobile)

TECNO Twitter (Twitter.com/TECNOMobile)

TECNO Community (bit.ly/2lUBncP)

Source : https://www.africa-newsroom.com/press/fake-news-11...