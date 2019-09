Football : Le Soudan s'impose face au Tchad, l'espoir du match retour

Les SAO du Tchad ne sont pas parvenus à prendre le dessus sur l'équipe du Soudan, ce jeudi au stade Idriss Mahamat Ouya, malgré de nombreuses occasions de but, au terme d'un match de 90 (+2) minutes pour le tour préliminaire aller de la coupe du monde de football 2022.



L'équipe du Soudan s'est imposée 3 à 1 face au Tchad, devant des milliers de supporters réunis au stade Idriss Mahamat Ouya.



L'homme du match est certainement le n°7 soudanais Ramadan Agab, auteur d'un triplé. Il a ouvert le score à la 13ème minute, marqué un deuxième but à la 67ème minute et mis son troisième but à la 74ème minute.



A la 85ème minute, le tchadien Ezechiel Ndouassel a marqué un but sur pénalty sifflé par l'arbitre guinéen, à quelques minutes de la fin du match.



A la 22ème minute, le joueur soudanais Mohamed El-Rasheed a reçu un carton jaune tandis qu'Abaya, joueur tchadien a reçu un carton jaune à la 45ème (+1) minute.



A plusieurs reprises, l'attaquant tchadien Casimir Ninga a fait vibrer les supporters avec des percées offensives qui se sont heurtées à une défense soudanaise solide.



Ce premier tour concerne les vingt-huit équipes africaines les moins bien classées par la FIFA, qui s'affrontent en matchs aller-retour à élimination directe. Les quatorze vainqueurs accèdent au deuxième tour.



Il faut désormais compter sur une victoire écrasante du Tchad au match retour, en terre soudanaise, pour espérer passer le premier tour.



A la fin du match, quelques heurts ont eu lieu aux abords du stade entre des supporters en colère et la police.