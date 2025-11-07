Football féminin : Memtingar Viviane ouvre une nouvelle ère avec la LINAFF

Le football féminin tchadien franchit une étape majeure avec la création officielle de la Ligue Nationale du Football Féminin (LINAFF).



Cette initiative, annoncée après la brillante participation des joueuses nationales à un tournoi au Maroc, vise à structurer et promouvoir le football féminin dans tout le pays. La LINAFF a pour objectif de renforcer les compétitions locales, d’organiser la formation des jeunes talents et de créer un cadre réglementaire adapté aux besoins des joueuses et des clubs.



Pour les experts du sport, cette ligue constitue une réponse attendue depuis longtemps et un outil stratégique pour améliorer le niveau du football féminin tchadien sur le plan continental. À la tête de cette institution, Mme Memtingar Viviane, passionnée de football, a été nommée présidente.



Son expérience et son engagement sont considérés comme des atouts décisifs pour conduire la LINAFF et mettre en œuvre des programmes ambitieux de développement, de visibilité et de professionnalisation du football féminin. Avec la création de la LINAFF, le football féminin tchadien dispose désormais d’un cadre institutionnel solide et d’une présidente engagée pour porter les ambitions des joueuses à l’échelle nationale et internationale.



Une nouvelle page s’ouvre donc pour ce sport au Tchad, où la passion et le talent féminin trouvent enfin la reconnaissance qu’ils méritent.