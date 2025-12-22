Cameroun - Garoua : Les Sao Dames à l'assaut de la Fondation AGAI

"Sao un jour, Sao toujours"

Au-delà de l'aspect purement sportif, ce déplacement symbolise l'engagement continu de la Fédération et de l'État pour le développement du football féminin. Les Sao Dames ne jouent pas seulement pour la victoire, mais pour inspirer une nouvelle génération de jeunes filles au Tchad. Le soutien des supporters, même à distance, reste le moteur principal de cette équipe qui fait la fierté de la nation.

