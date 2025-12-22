Cameroun - Garoua : Les Sao Dames à l'assaut de la Fondation AGAI

Une première prise de contact avec le terrain
C'est à 15h00 que le staff technique dirigera la première séance d'entraînement en terre camerounaise. Cette session inaugurale vise à évacuer la fatigue du voyage et à prendre les repères nécessaires sur les installations de Garoua. Les observateurs décrivent des joueuses "en pleine forme", animées par une détermination sans faille.
Un programme intensif pour Noël
Le calendrier de cette fenêtre FIFA ne laisse que peu de place au repos. Le premier choc contre la Fondation AGAI aura lieu le 24 décembre, suivi immédiatement du match retour le 26 décembre. Ces deux rencontres permettront au sélectionneur d'évaluer le niveau de compétitivité de ses joueuses face à une opposition locale reconnue pour sa rigueur.
"Sao un jour, Sao toujours"
Au-delà de l'aspect purement sportif, ce déplacement symbolise l'engagement continu de la Fédération et de l'État pour le développement du football féminin. Les Sao Dames ne jouent pas seulement pour la victoire, mais pour inspirer une nouvelle génération de jeunes filles au Tchad. Le soutien des supporters, même à distance, reste le moteur principal de cette équipe qui fait la fierté de la nation.