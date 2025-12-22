Alwihda Info
http://www.alwihdainfo.com
Accueil
Envoyer à un ami
Imprimer
Grand
Petit
Partager
SPORTS

Cameroun - Garoua : Les Sao Dames à l'assaut de la Fondation AGAI


Alwihda Info | Par - 22 Décembre 2025


L'ambiance est à la concentration et à l'optimisme dans le camp tchadien. Arrivées hier dans la capitale régionale du Nord-Cameroun, les Sao Dames entament ce lundi 22 décembre 2025 leur phase finale de préparation avant une double confrontation amicale qui s'annonce électrique.


Cameroun - Garoua : Les Sao Dames à l'assaut de la Fondation AGAI


 

Une première prise de contact avec le terrain

 

C'est à 15h00 que le staff technique dirigera la première séance d'entraînement en terre camerounaise. Cette session inaugurale vise à évacuer la fatigue du voyage et à prendre les repères nécessaires sur les installations de Garoua. Les observateurs décrivent des joueuses "en pleine forme", animées par une détermination sans faille.





 

Un programme intensif pour Noël

 

Le calendrier de cette fenêtre FIFA ne laisse que peu de place au repos. Le premier choc contre la Fondation AGAI aura lieu le 24 décembre, suivi immédiatement du match retour le 26 décembre. Ces deux rencontres permettront au sélectionneur d'évaluer le niveau de compétitivité de ses joueuses face à une opposition locale reconnue pour sa rigueur.



 

"Sao un jour, Sao toujours"

 

Au-delà de l'aspect purement sportif, ce déplacement symbolise l'engagement continu de la Fédération et de l'État pour le développement du football féminin. Les Sao Dames ne jouent pas seulement pour la victoire, mais pour inspirer une nouvelle génération de jeunes filles au Tchad. Le soutien des supporters, même à distance, reste le moteur principal de cette équipe qui fait la fierté de la nation.

Peter Kum
Peter Kum est un jeune journaliste doté d’une expérience d’une quinzaine d’années dans la collecte... En savoir plus sur cet auteur


Pour toute information, contactez-nous au : +(235) 99267667 ; 62883277 ; 66267667 (Bureau N'Djamena)
A NE PAS MANQUER

TCHAD - 21/12/2025

N’Djamena : La Place de la Nation vibre au rythme de la paix et de l'athlétisme

N’Djamena : La Place de la Nation vibre au rythme de la paix et de l'athlétisme

Éducation : L'ODEC lance son offensive contre l'ignorance et la pauvreté à N'Djari Éducation : L'ODEC lance son offensive contre l'ignorance et la pauvreté à N'Djari 21/12/2025

Populaires

Bébédjia : L'ECA affiche un solide 77,15 % de réussite au premier trimestre

21/12/2025

Ouaddaï : Le canton Modjobok mise sur sa jeunesse pour transformer l'école

21/12/2025

Mandoul : Le SWEDD+ arme 176 femmes pour l’entrepreneuriat et le leadership

21/12/2025
TRIBUNE & DEBATS

POINT DE VUE - 29/08/2025 - Dr. Rokia Ahjou

La stratégie marocaine contre le terrorisme : une approche globale et multidimensionnelle

La stratégie marocaine contre le terrorisme : une approche globale et multidimensionnelle

Tchad : Abderaman Koulamallah appelle à la réconciliation et à une mémoire partagée Tchad : Abderaman Koulamallah appelle à la réconciliation et à une mémoire partagée 25/08/2025 -

ANALYSE - 18/12/2025 - Hassan Abderamane

Pont de la Refondation : l’absence de ralentisseurs, un risque d’accident à l’approche des fêtes

Pont de la Refondation : l’absence de ralentisseurs, un risque d’accident à l’approche des fêtes

Une Afrique plus forte nécessite des politiques d'investissement plus solides Une Afrique plus forte nécessite des politiques d'investissement plus solides 18/12/2025 - NJ Ayuk

REACTION - 23/08/2025 - Albadour Acyl Ahmat Akhabach

"Par le regard du Tchadien", tribune de Albadour Acyl Ahmat Akhabach

"Par le regard du Tchadien", tribune de Albadour Acyl Ahmat Akhabach

Politique : Maaouiya Abderahim Bremé appelle à la cohésion et au respect des valeurs du parti MPS Politique : Maaouiya Abderahim Bremé appelle à la cohésion et au respect des valeurs du parti MPS 13/08/2025 - Maaouiya Abderahim Bremé

© 2024 Alwihda Info
À propos d'Alwihda - Historique - Contact - Newsletter