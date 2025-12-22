Tchad : Un match de football pour renforcer la cohésion entre les institutions de la République







Cette initiative s’inscrit dans la vision prônée par le Mahamat Idriss Déby Itno, Président de la République, Chef de l’État, axée sur le renforcement de la cohésion institutionnelle, de la solidarité interinstitutionnelle et de l’entente gouvernementale.





Placée sous le thème « Le sport comme vecteur de cohésion et de solidarité entre les institutions de la République », cette rencontre sportive se veut un symbole fort de rapprochement entre les institutions de l’État. Elle vise également à encourager la pratique du sport et du football chez les jeunes Tchadiens, en mettant en avant les valeurs de paix, de solidarité et de vivre-ensemble.





À cet effet, le Maïdé Hamit Lony, ministre de la Jeunesse et des Sports, a lancé un appel à la mobilisation générale de la population afin de prendre part massivement à cet événement sportif et citoyen.





Le match se déroulera le samedi 27 décembre 2025, à partir de 16 heures, au Stade Olympique Maréchal Idriss Déby Itno.





À travers cette initiative, les autorités entendent réaffirmer l’importance du sport comme outil de rassemblement national, de dialogue et de cohésion sociale. La présence de toutes et de tous est vivement souhaitée pour témoigner de l’unité nationale et de l’engagement collectif en faveur du développement du sport tchadien.