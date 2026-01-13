Football : l’Aiglon de Hadjer Lamis s’impose face à Scorpion du Borkou

Le samedi 10 janvier 2026, l’Aiglon de Hadjer Lamis affrontait Scorpion du Borkou dans le cadre du Championnat National Intégral du Tchad.



La rencontre s’est soldée par une victoire de 1 but à 0 en faveur d’Aiglon de HadjerLamis, qui enregistre ainsi sa deuxième victoire, après avoir concédé deux défaites depuis le début de la compétition.



Composée en majorité de jeunes joueurs, cette équipe récemment créée continue de démontrer son potentiel et sa détermination au fil des rencontres.