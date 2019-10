Football : les Sao donnent de la joie et de l’espoir aux tchadiens

Les Sao du Tchad se sont qualifiés dimanche après-midi pour les éliminatoires de la Coupe d’Afrique des nations (CAN) 2021, au terme d’un match à domicile contre l’équipe du Liberia.



Les liesses ont envahies la capitale à l’annonce de la victoire des Sao qui sont allés au terme des prolongations (1-0) puis des tirs aux buts (5-4) afin de les départager.



Perdants lors du match aller (0-1), les Sao du Tchad n’ont pas eu la tâche facile avec les difficultés techniques lors de leur retour à N’Djamena.



Le tour préliminaire des éliminatoires de la CAN est un processus de sélection qui permet de faire participer les équipes les plus faibles du continent.



Trois autres nations, le Soudan du Sud, la Gambie et Sao Tomé et Principe sont qualifiées pour les éliminatoires de la CAN. Un nouveau défi.