Forum de Paris sur la paix : les dirigeants du monde se réunissent pour des coalitions sur la paix, le climat et la technologie

Dans un contexte mondial marqué par la multiplication des conflits, l’accélération des événements climatiques et la vitesse perturbatrice de l’intelligence artificielle, le 8e Forum de Paris sur la Paix s’est réuni au Palais de Chaillot, les 29 et 30 octobre 2025.

Face à une coopération internationale fortement mise à l'épreuve, le Forum a cherché à dépasser l'analyse et à « passer à l'action », selon les termes de son fondateur, Justin Vaïsse, en réunissant les acteurs concernés afin de relever les défis systémiques.



Cet événement, placé sous le thème « Nouvelles coalitions pour la paix, les peuples et la planète », a rassemblé plus de 4 000 participants, dont plus de 15 chefs d'État et de gouvernement, 25 ministres et 500 intervenants issus de la société civile, du monde universitaire et du secteur privé.



Ces deux jours de débats et de négociations de haut niveau, répartis sur 86 sessions, ont abouti à des engagements financiers concrets, à de nouvelles déclarations politiques et à un engagement renforcé en faveur de solutions multilatérales dans un monde fracturé.



Réformer la gouvernance mondiale : la vision « De Bridgetown à Accra »

L'un des thèmes centraux du Forum était l'urgence de réformer l'architecture financière et politique mondiale, afin qu'elle reflète les réalités contemporaines. Ce thème a été particulièrement bien exprimé lors d'une discussion de haut niveau intitulée « De Bridgetown à Accra : les visions qui façonnent l'avenir de la coopération internationale ».La session a réuni d'éminents dirigeants des pays du Sud, dont le président ghanéen John Dramani Mahama, la Première ministre de la Barbade Mia Amor Mottley et Celso Amorim, conseiller principal du président brésilien.



Appelant à un ordre mondial plus juste et inclusif, le président Mahama a affirmé que le système multilatéral actuel présentait des lacunes face aux défis complexes de l'ère moderne. Il a présenté son initiative « Accra Reset » comme étant en phase avec l'initiative « Bridgetown » de la Première ministre Mottley, expliquant que leur convergence représentait un front uni pour la réforme des institutions financières internationales.



Au cœur de cette vision, a expliqué le président Mahama, se trouve l'objectif de faire évoluer la relation entre le Nord et le Sud vers une relation de respect mutuel et de partenariat égalitaire. Ce nouveau pacte est essentiel pour relever les défis communs, notamment la viabilité de la dette, l'accès équitable au capital et les impacts mondiaux du changement climatique. La forte présence d'autres dirigeants africains, notamment le président Faure Gnassingbé du Togo, Joseph Boakai du Liberia et Félix Tshisekedi de la RDC, a clairement démontré la volonté commune du continent de jouer un rôle plus important dans la gouvernance mondiale.



Nouvelles coalitions pour la paix

Face à une recrudescence des conflits sans précédent depuis la Seconde Guerre mondiale, le pilier « Paix » du Forum s’est concentré sur la diplomatie, la résolution des conflits et la préservation du droit international.

Un événement majeur a été l’annonce officielle par Michelle Bachelet, ancienne présidente du Chili et Haut-Commissaire des Nations Unies aux Droits de l’Homme, de sa candidature au poste de Secrétaire général des Nations Unies. Cette décision a orienté les discussions du Forum sur le renforcement et l’adaptation de la mission de l’ONU.



L’insoluble conflit israélo-palestinien a fait l’objet d’une attention particulière. Lors d’une session consacrée à la solution à deux États, l’ancien Premier ministre israélien Ehud Olmert a souligné la nécessité d’un gouvernement palestinien pour contrôler Gaza, déclarant : « Gaza fait partie de la Palestine, pas d’Israël. » Cette position a été reprise par l’ancien ministre palestinien des Affaires étrangères, Nasser Al-Qidwa, qui a affirmé qu’« il n’y a pas d’alternative à la solution à deux États » et que « toute terre palestinienne sera gouvernée exclusivement par des Palestiniens ».



Le Forum a également organisé une conférence ministérielle en faveur de la paix dans la région des Grands Lacs, co-présidée par la France et le Togo. Cette conférence visait à mobiliser la communauté internationale pour répondre à l'urgence humanitaire dans l'est de la RDC, et soutenir les processus de médiation en cours. Une minute de silence a été observée en solidarité avec le peuple soudanais.



À l'occasion du 75e anniversaire des Conventions de Genève, une table ronde de haut niveau, réunissant notamment la présidente du CICR, Mirjana Spoljaric-Egger, et le ministre espagnol des Affaires étrangères, José Manuel Albares, a réitéré l'appel à la sauvegarde du droit international humanitaire (DIH). « Les premiers pas vers la paix sont toujours humanitaires », a rappelé Mme Spoljaric-Egger, insistant : « Nous devons traiter la vie humaine comme une vie humaine, quel que soit notre point de vue. »



Nouvelles coalitions pour les citoyens : Information et IA

Le pilier « Citoyens » s'est penché sur le double défi de la gouvernance technologique et de l'intégrité de l'information. Le Forum a accueilli le segment politique de haut niveau de la Conférence internationale sur l'intégrité de l'information et les médias indépendants (IFPIM-FID).



Il en a résulté une importante déclaration politique collective adoptée par 29 États, qui s'engagent à renforcer l'action multilatérale et à accroître les ressources pour promouvoir une information fiable et lutter contre la propagande. Le président français Emmanuel Macron a annoncé que la France renouvelait son soutien à l'IFPIM, avec une nouvelle contribution de 10 millions d'euros. Le Ghana a également été mis en avant comme le premier pays africain à apporter un soutien financier à l'initiative, soulignant ainsi la dimension mondiale de la coalition.



La gouvernance de l'intelligence artificielle a également constitué un sujet majeur. L'ancienne Première ministre néo-zélandaise Jacinda Ardern, présidente de l'Appel de Christchurch, a introduit le débat en soulignant que si « l'IA est un outil de prévention », elle peut aussi « aggraver les risques de radicalisation ».



Des sessions réunissant des experts tels que le Pr Yoshua Bengio et des dirigeants de Microsoft et d'OpenAI, ont exploré les mécanismes de coopération pour établir des bonnes pratiques et renforcer la sécurité de l'IA. Une table ronde spécifique, réunissant notamment l'UNICEF et le Sesame Workshop, a mis l'accent sur l'impérieuse nécessité de protéger le développement cognitif et socio-émotionnel des enfants à l'ère de l'IA émotionnellement réactive.



Nouvelles coalitions pour la planète

Marquant le 10e anniversaire de l'Accord de Paris, et constituant une étape clé sur la voie de la COP30 à Belém, le pilier « Planète » s'est concentré sur l'accélération de l'action climatique.



Un large consensus s'est dégagé des discussions réunissant six anciens et actuels présidents de la COP, le président Macron et la Première ministre Mottley. Cette coalition de dirigeants du Nord et du Sud a fermement soutenu des mesures concrètes pour réduire les émissions de méthane du secteur énergétique, et accélérer la sortie du charbon. L'ambassadeur André Aranha Corrêa do Lago, futur président de la COP30, a annoncé qu'un rapport sur la réalisation de l'objectif de 1 300 milliards de dollars par an de financement climatique serait présenté début novembre.



Les discussions ont également porté sur l'utilisation responsable des minéraux essentiels à la transition écologique, soulignant que les approches axées sur la sécurité ne doivent pas compromettre la coopération internationale nécessaire à la réalisation des objectifs climatiques.



Conclusion

À la clôture du Forum, son fondateur, Justin Vaïsse, a réaffirmé sa mission fondamentale. « Le mot qui incarne le Forum, c’est l’impact », a-t-il déclaré. « Face à un monde brutal et chaotique, il ne s’agit pas simplement de l’analyser : il s’agit d’agir, de rassembler les acteurs concernés en vue de le transformer. »



Dans cette optique, la 8ème édition s’est conclue, non seulement par des déclarations, mais aussi par l’annonce des 10 projets « Scale-Up » (SCUP) que le Forum soutiendra tout au long de l’année 2026. Ces initiatives de terrain, diverses et concrètes, allant du MIT Climate Pathways Project et du Disinformation Radar for the Balkans à Zuzi AI : Inclusive & Safer Digital Spaces et Agroforestry et Reforestation Communautaire, témoignent de l’engagement du Forum à traduire le dialogue de haut niveau en changements tangibles et concrets.









