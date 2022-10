Fraude et corruption en Afrique : les textes fondamentaux du FIGE en examen à Brazzaville

Après Nouakchott en 2018, Brazzaville abrite cette année les assises de la 8ème assemblée générale et le 9ème colloque du FIGE sous le thème : » les institutions supérieures de contrôle de l’ordre administratif face aux défis de la bonne gouvernance. »



Les travaux ouverts, ce 19 octobre en matinée par le chef du gouvernement congolais, Collinet Makosso, ont été rehaussé de la présence du président du comité directeur du FIGE sortant, Zen El-Hassen et du secrétaire exécutif du FIGE, M. Hassan Issa Sultan.



Selon le contrôleur d’Etat du Congo, président du comité Directeur du FIGE, Germain Kiamba, qui a pris la parole à l’ouverture des travaux, plusieurs dossiers sont sur la table de discussion au cours de ces assises. Il s’agit notamment du règlement intérieur, du manuel de procédures administratives et financières du FIGE et des statuts amendés de l’institut du FIGE.



Ouvrant les travaux, au nom du président du Congo, le premier ministre, chef du gouvernement, Collinet Makosso, a souligné que, depuis sa création en 2006, le FIGE s’est donné comme ambition de devenir un acteur incontournable de la réflexion évaluative et prospective en matière de gestion publique. « Rendre compte garantit la bonne utilisation des ressources publiques et l’atteinte des objectifs de développement », a-t-il martelé avant d’appeler les organisations publiques du continent à mettre en place des principes d’efficacité et d’efficience en négociant avec l’Etat des contrats de performance avec des objectifs et des indicateurs bien définis.



A noter que ce forum qui se tient 16 ans après la création de cette institution s’articulera sur quatre panels notamment les mécanismes de sécurisation des fonds publics, les institutions supérieures de contrôle et la lutte contre la corruption et la fraude dans la gestion publique.