G5 Sahel : Mohamed El Ghazouani prendra les rênes de l'organisation pour un mandat d'un an

Les résolutions adoptées lors de la réunion des Ministres des Affaires Etrangères du G5-Sahel en janvier 2023 seront soumises au Sommet, notamment la mobilisation de ressources croissantes, le souhait de la réintégration du Mali et la poursuite des efforts de développement. Les Ministres en Charge de la Défense des pays membres du G5 Sahel avaient également abondé dans le même sens de la redynamisation de l'organisation.



Le Sommet prévoit également l'examen, l'adoption et la signature du communiqué final, qui sera soumis à la Conférence des Chefs d’Etat. Des engagements fermes sont attendus pour redynamiser l'organisation afin qu'elle puisse remplir les objectifs assignés. La cérémonie de passage de témoin consacrera SE M. Mohamed El Ghazouani de la Mauritanie qui prendra les rênes du G5 Sahel pour un mandat d'une année succédant au Président Mahamat Idriss Déby du Tchad.



Créé le 16 février 2014 par les cinq États du Sahel, le G5 Sahel constitue un cadre institutionnel de coordination et de suivi de la coopération régionale en matière de politiques de développement et de sécurité. Ce cadre vise à faciliter une coopération efficace en matière de défense et sécurité, notamment dans la lutte contre le terrorisme et le crime organisé dans les cinq pays.