G5 Sahel : les chefs d'État s'engagent à renforcer l'intégration régionale

Les chefs d'État et les délégations du G5 Sahel se sont réunis récemment pour leur sixième sommet, où ils ont pris des décisions importantes pour renforcer la coopération régionale. Au cours d'une séance de travail à huis clos, les dirigeants ont discuté de questions importantes telles que la sécurité, l'intégration économique et l'infrastructure.



Parmi les principales résolutions prises lors de ce sommet, la lutte contre le terrorisme est en tête de liste. Les dirigeants se sont engagés à renforcer les capacités des acteurs pour faire face à cette menace croissante dans la région, tout en respectant les droits humains.



Les chefs d'État ont également réaffirmé leur engagement en faveur de l'intégration régionale, avec un projet de chemin de fer pour les pays du G5 Sahel et des améliorations prévues pour les voies aériennes. Ils ont également convenu de travailler ensemble pour construire des infrastructures économiques qui bénéficieront à tous les membres de l'organisation.



La situation sécuritaire et humanitaire dans la région a également été discutée, et les dirigeants ont pris l'engagement de promouvoir la paix et la sécurité dans le G5 Sahel. En outre, ils ont souligné l'importance de la solidarité entre les États membres pour faire face aux défis communs.



Ce sommet a donc été l'occasion pour les dirigeants du G5 Sahel de réaffirmer leur engagement en faveur de la sécurité, de la paix et de l'intégration économique de la région.