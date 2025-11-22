Gabon - France : Visite d’État du Président Emmanuel Macron pour une coopération renouvelée

Cette rencontre marque une nouvelle étape dans la relance des relations bilatérales entre Libreville et Paris, fondées désormais sur le respect mutuel, l’égalité et une coopération équilibrée.







Consolidation du Dialogue et des Partenariats

Faisant suite à la visite présidentielle à Paris en mai dernier, ce nouveau rendez-vous a pour objectif de renforcer un dialogue direct et constructif autour de thématiques essentielles :



Diplomatie et Sécurité ;

Économie et Énergie ;

Environnement et Développement durable.





Cette visite est un moment important pour affirmer le rôle d’un Gabon souverain, stable et pleinement ouvert sur le monde, et maître de son développement.







Ambition Énergétique et Souveraineté Économique

À la veille de la visite, le Gabon a réaffirmé son ambition énergétique : produire davantage, moderniser ses infrastructures et garantir une énergie durable pour tous.







La Présidence gabonaise a souligné que le pays est en pleine transformation, tourné vers la valorisation de ses ressources et l’autosuffisance alimentaire.







« Chaque réforme renforce la souveraineté économique et le développement durable du pays », a affirmé la Présidence.







Sous la direction du Président Oligui Nguema, les relations économiques sont redéfinies pour défendre les intérêts du peuple gabonais et bâtir un partenariat mutuellement bénéfique et équilibré.

