CNOOC a manifesté son intérêt pour l'acquisition de nouveaux blocs, en particulier dans l'offshore profond. Cet investissement s'aligne sur la vision du président Brice Clotaire Oligui Nguema, qui vise à établir des partenariats stratégiques entre l'État et les opérateurs. L'objectif est de rendre le secteur pétrolier plus compétitif et de générer de la richesse pour le pays et les futures générations.
|
AFRIQUE
Gabon : La CNOOC réaffirme son intention d'investir dans le pétrole
Alwihda Info | Par Peter Kum - 5 Septembre 2025
Le ministre gabonais du Pétrole et du Gaz, Sosthène Nguema Nguema, a reçu une délégation de la société pétrolière CNOOC Gabon, menée par Dong Yanyang. L'entreprise a qualifié l'échange de "franc et constructif" et a exprimé sa volonté d'investir de manière durable au Gabon.
CNOOC a manifesté son intérêt pour l'acquisition de nouveaux blocs, en particulier dans l'offshore profond. Cet investissement s'aligne sur la vision du président Brice Clotaire Oligui Nguema, qui vise à établir des partenariats stratégiques entre l'État et les opérateurs. L'objectif est de rendre le secteur pétrolier plus compétitif et de générer de la richesse pour le pays et les futures générations.
Peter Kum est un jeune journaliste doté d’une expérience d’une quinzaine d’années dans la collecte... En savoir plus sur cet auteur
Dans la même rubrique :
Pour toute information, contactez-nous au : +(235) 99267667 ; 62883277 ; 66267667 (Bureau N'Djamena)
|
TRIBUNE & DEBATS
POINT DE VUE - 29/08/2025 - Dr. Rokia Ahjou
La stratégie marocaine contre le terrorisme : une approche globale et multidimensionnelle