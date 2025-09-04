Gabon : La CNOOC réaffirme son intention d'investir dans le pétrole







CNOOC a manifesté son intérêt pour l'acquisition de nouveaux blocs, en particulier dans l'offshore profond. Cet investissement s'aligne sur la vision du président Brice Clotaire Oligui Nguema, qui vise à établir des partenariats stratégiques entre l'État et les opérateurs. L'objectif est de rendre le secteur pétrolier plus compétitif et de générer de la richesse pour le pays et les futures générations.