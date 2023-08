Gabon : Les magistrats en grève illimitée depuis huit mois

Au Gabon, « la magistrature est en grève depuis décembre 2022 » et ce mouvement d’humeur permettra « à la Justice de naitre sous sa véritable forme, au lendemain des élections générales du 26 août 2023 », a annoncé dans un communiqué, jeudi 24 aout 2023, le Syndicat national des magistrats du Gabon (Synamag).



D’après ce syndicat, aucune audience ne se tiendra donc avant la promulgation du statut des magistrats ainsi que la prise des textes d’application. «Cette décision ne saurait faire l’objet d’une quelconque dérogation sans compromettre les efforts fournis par l’ensemble de la corporation pour redorer le blason de la justice», a souligné le Synamag.



Le syndicat invite cependant ses membres assurant le service minimum durant ces vacances judiciaires dans les juridictions de l’ordre administratif à procéder à la réception et à l’enregistrement des requêtes formulées ainsi qu’à leur instruction « dans le strict respect du service minimum notifié à l’ensemble des parties concernées par la grève des magistrats » au Gabon.



«Le Synamag exhorte l’ensemble des collègues à maintenir allumée la flamme de la Justice en respectant scrupuleusement et sans conditions les directives du Synamag» pendant cette période.



Réunis en assemblée générale en décembre 2022 à Libreville, les magistrats avaient décidé à l'unanimité d'une « grève générale illimitée ». Pendant la grève, un « service minimum » sera néanmoins avaient assuré les hommes en robe noire, précisant que les « audiences d'urgence seront maintenues mais qu'il n'y aura plus d'audiences publiques. Les déferrements devant le procureur de la République seront limités, mais il sera toujours possible d'utiliser les voies de recours sur les décisions rendues ».