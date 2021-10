Gabon : Libreville accueille le caucus régional de CGLU Afrique

Du 25 au 26 octobre 2021, l’organisation panafricaine des Cités et Gouvernements Locaux Unis d’Afrique (CGLU Afrique) organise son caucus régional pour la région Afrique centrale à Libreville. La capitale gabonaise abrite ainsi le premier d’une série de caucus régionaux organisés, en préparation du 9ème Sommet Africités des 17 au 21 mai 2022 à Kisumu au Kenya, dans le cadre duquel aura lieu le 20 mai 2022, l’assemblée générale élective de CGLU Afrique.



Les autres caucus régionaux sont prévus à Louxor, en Egypte, les 1er et 2 novembre 2021, pour l’Afrique du Nord ; à Nairobi, au Kenya, les 30 novembre et 1er décembre 2021 pour l’Afrique de l’Est ; à Abidjan, en Côte d’Ivoire, les 13 et 14 décembre 2021 pour l’Afrique de l’Ouest ; et à Pretoria en Afrique du Sud, (dates à définir) pour l’Afrique australe. La rencontre de Libreville permettra aux collectivités territoriales de la région Afrique Centrale de désigner leurs candidats aux différentes instances politiques de CGLU Afrique.



Chaque région doit désigner : 9 candidats parmi les 45 membres du Conseil panafricain élus par l’assemblée générale ; 3 candidats parmi les 15 membres du comité exécutif, 1 candidat parmi les 5 membres de la commission de gestion financière, et 1 vice-président parmi les 5 membres de la Présidence, tous élus par le Conseil panafricain, et éventuellement 1 candidat au poste de président de CGLU Afrique élu par le Conseil panafricain parmi les membres de la Présidence. Le caucus concerne également le Réseau des Femmes Elues Locales d’Afrique (REFELA) et le Réseau des jeunes élu(e)s locaux d’Afrique (YELO) dont les assemblées générales auront aussi lieu également lors du Sommet Africités de Kisumu, au Kenya.



L’ouverture officielle de la réunion sera présidée par le ministre d’Etat, ministre de l’Intérieur du Gabon, Lambert Noël Matha en présence de : Mathias Otounga Ossibadjouo, ministre de la Gouvernance locale, du Développement et de l’aménagement du Territoire du Gabon ; Mme Rosario Bento Pais, ambassadrice de la Délégation de l'Union européenne au Gabon, Sao Tomé et Principe et de la Communauté Économique des États de l’Afrique Centrale (CEEAC) ; Mme Christine Mba Ndutume, vice-présidente de la région, présidente de CGLU Afrique ; Jean Pierre Elong Mbassi, secrétaire général de CGLU Afrique. La réunion verra la présence des présidents des associations nationales des collectivités territoriales, des dirigeantes du Réseau des Femmes Elues Locales d’Afrique (REFELA), des jeunes élus locaux et des secrétaires permanents des associations nationales des collectivités territoriales.