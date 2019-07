ACTUALITES Gestion des coûts de votre entreprise : priorité à la stratégie de maintenance, réparation et exploitation (MRE)

Peu importe si l’entreprise a du succès ou non, le gaspillage doit toujours être évité dans n’importe qu’elle entreprise proactive. L’entreprise s’appuie notamment sur le profit et l'efficacité, et le gaspillage est une attaque contre ces deux objectifs. Cependant, beaucoup d'entreprises, les fabricants en particulier, négligent un coût important caché de leurs opérations : celui de l'achat des services de MRE (maintenance, réparation et exploitation). La MRE ou l'approvisionnement indirect concerne de nombreuses petites pièces nécessaires pour le bon fonctionnement de l'équipement. Il s'agit fondamentalement d'une discipline de la chaîne d'approvisionnement ou de l'approvisionnement, mais pas souvent considérée comme un centre de coûts. Éléments individuels de la MRE - petites pièces dans les grosses machines telles que les ampoules, les interrupteurs de sécurité, les connecteurs, les boutons poussoirs, les alimentations électriques, etc., ont tendance à être peu coûteuses et n'attirent guère d'attention. Pourtant, en commun, l’achat des services de MRE peut représenter une base d'achats importante pour les entreprises. Les jours où l'on oublie la MRE sont comptés. Selon une enquête menée par RS Components et le Chartered Institute of Procurement and Supply (CIPS) du Royaume-Uni, l'accent est mis sur la réduction des dépenses de MRE. Plus de la moitié ont cité la pression sur les budgets des opérations ou la réduction des coûts des stocks, suivie de la performance des actifs (42%) et de l'amélioration continue (38%) comme motivations. Ce message est moins visible sur le marché sud-africain, mais étant donné les conditions économiques actuelles difficiles, il vaut la peine d'en discuter. Que peuvent faire les entreprises locales pour réduire leurs dépenses de MRE ? Maîtriser la MRE De nombreuses entreprises sous-estiment le montant qu'elles dépensent en produits de MRE au cours d'une année. De plus, elles comprennent rarement les coûts importants cachés relatifs à l’achat des services de MRE. En réalité, le processus global d'achat d'une pièce peut être le double de celui de la pièce réelle. Notre recherche montre qu'une organisation dépense 2£ pour le processus d'achat des services de MRE pour chaque 1£ dépensée pour le produit de MRE en question. Des empreintes importantes, comme des emplacements multiples, amplifient cet effet. Il est peu probable que les tendances sud-africaines inversent la tendance. Qu'est-ce qui cause un si mauvais ratio ? Cela peut être dû au fait qu'on consacre trop de temps à trouver le produit le moins cher ou à utiliser les mauvaises stratégies, par exemple, la gestion des catégories et les contrats négociés uniquement sur le prix pour gérer les dépenses indirectes non planifiées. Cela peut annuler les économies réelles réalisées, car les processus supplémentaires et les retards entraînent des coûts supplémentaires. Une autre raison est que les achats de MRE se font souvent sous le radar et ont tendance à ignorer les canaux d'approvisionnement officiels. Il peut sembler plus rapide pour un ingénieur sur le terrain d'acquérir rapidement une pièce de rechange et de remettre les opérations en marche, en faisant appel à un fournisseur pratique. Mais amplifier cela dans de nombreux cas et les achats peuvent se traduire par des inefficacités stupéfiantes. Chaque entreprise peut relever ce défi avec une bonne stratégie de MRE. Cela exige une nouvelle façon de penser et d'économiser : une stratégie de MRE réussie repose sur la collaboration de toutes les parties prenantes impliquées dans les achats indirects. La stratégie doit reposer sur l'amélioration de l'ensemble du processus d'achat des pièces, en impliquant les parties prenantes telles que les services techniques, opérationnels et financiers, avec l'adhésion de la haute direction. La stratégie elle-même devrait viser plusieurs objectifs, qui peuvent comprendre : Réduire les dépenses « dissidentes », lorsque l'utilisateur choisit des fournisseurs en dehors du cadre convenu. Consolider les fournisseurs afin que les acheteurs puissent prendre des décisions rapides sans avoir à prendre en compte l'ensemble de la MRE. Les équipes chargées de l’achat doivent communiquer avec les utilisateurs pour comprendre leurs besoins, ce qui permet de s'assurer que les fournisseurs ayant les catalogues appropriés sont choisis. Déployer un système intégré d'approvisionnement électronique pour rationaliser les processus de commande, ce qui aidera les utilisateurs à modifier leurs propres habitudes d'achat. Réduire la quantité d'articles entreposés en conservant uniquement les pièces de rechange et les articles essentiels qui seront utilisés régulièrement, puis en faisant appel à des fournisseurs qui livrent sur demande. Cela permet de libérer des fonds de roulement et de l'espace dans vos locaux. Sans MRE, la production peut s'arrêter. Une petite pièce peut tout arrêter pour des raisons pratiques, de santé et de sécurité, de conformité ou pour bien d'autres raisons. Mais parfois, l'attitude positive à l'égard du maintien des chaînes de production peut entraîner des choix inefficaces en matière d'achat de services de MRE. Ne dérangez pas cet esprit sur le lieu de travail qui fait bouger votre entreprise. Établissez en revanche une stratégie de MRE qui complète les attitudes proactives de la main-d'œuvre tout en établissant un cadre qui vise l'efficacité et des économies de coûts importantes. Collaborez avec un fournisseur qui peut développer ces solutions avec vous et qui peut vous aider à améliorer vos achats de services de MRE. Distribué par APO Group pour RS Components. Médias sociaux :

