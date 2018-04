Good France/Goût de France 2018 en Namibie

L’initiative Good France, qui réunit chaque année plus de 1 000 chefs et restaurants sur les cinq continents a fait escale à Windhoek le 26 mars, dans le restaurant du Centre Culturel Franco-Namibien ’Taste of Africa’. Le chef Penda Nangolo est le premier chef namibien à participer à l’expérience Good France ! Au menu, longe […]

