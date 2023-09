Guinée (Conakry) : Le Calvaire des usagers du tronçon Kérouané-Beyla

« Long de cent cinq (105) kilomètres, le tronçon Kérouané-Beyla, à cheval entre la Haute Guinée et la Forêt, se trouve de nos jours dans un état très délabré. Relier ces deux préfectures relève d’un véritable parcours du combattant, surtout à cette période de saison pluvieuse », a rapporté ce lundi 25 septembre, le journal GuineeMatin.



« Depuis le début de la saison des pluies, le trajet Kérouané-Beyla est devenu un bourbier impraticable » et « les usagers du tronçon, pour la plupart des commerçants qui transportent des produits agricoles vers la Haute-Guinée, subissent les conséquences fâcheuses de cette situation », a souligné ce journal.



La même source a constaté qu’au-delà des pannes récurrentes et des accidents dus au mauvais état de la route, les produits agricoles tels que les bananes, les tomates et autres, pourrissent en cours de route.



« Outre le mauvais état de la route qui occasionne des accidents, il y a l’insécurité qui bat son plein avec les coupeurs de route. In n’est pas rare de voir des véhicules embourbés dans tout au long de cette route », avait rapporté le journal Africa Guinée dans un article publié 15 juin 2020.



Selon Agence Ecofin, « seulement 5% du réseau routier national est bitumé » en Guinée. « La Guinée compte moins de 2 500 km de routes nationales bitumées pour un réseau long de plus de 43 000 km. Selon le ministre des Travaux publics, les fonds alloués à l’entretien routier sont insuffisants alors que plusieurs axes vitaux sont dans un état critique », a souligné cette agence.