AFRIQUE

Guinée : Conakry s’apprête à célébrer l’investiture du Président Mamadi Doumbouya


Alwihda Info | Par - 16 Janvier 2026


Le 17 janvier 2026 marquera un tournant décisif dans l’histoire de la Guinée. Après sa victoire lors du scrutin du 28 décembre dernier, le Président Mamadi Doumbouya prêtera serment au stade Général Lansana Conté de Nongo, actant ainsi la naissance de la Cinquième République.


À vingt-quatre heures de l'événement, la capitale guinéenne est en effervescence. L'investiture de S.E.M. Mamadi Doumbouya n'est pas seulement un protocole officiel, c'est le symbole d'une transition réussie vers un nouvel ordre constitutionnel. Le stade de Nongo, choisi pour sa capacité d'accueil monumentale, s'apprête à recevoir des délégations du monde entier et une foule de citoyens venus témoigner de ce passage à la Cinquième République.





Sécurité et Logistique : Le Chef de l’État en première ligne


Le Président Doumbouya a personnellement pris les commandes de la supervision des préparatifs. Ce lundi 12 janvier, il a créé la surprise en effectuant une visite inopinée au Poste de Commandement Opérationnel de Sécurité Intérieure (PCO-SI).



Cette démarche souligne une priorité absolue : garantir un environnement serein pour les dignitaires étrangers et la population. Lors de cette inspection, le Chef de l'État a passé en revue :

  • Les dispositifs de surveillance et de patrouille.

  • La coordination entre les différentes unités de sécurité.

  • Les plans de circulation pour fluidifier l'accès au stade de Nongo.




L’entrée dans la Cinquième République


Brillamment élu le 28 décembre 2025, Mamadi Doumbouya entame un mandat placé sous le signe de la refondation institutionnelle. Cette investiture marque la fin d'une période de transition et l'ouverture d'une « nouvelle ère politique ». Pour de nombreux observateurs, la solennité de cette cérémonie traduit la volonté de Conakry de s'affirmer comme un partenaire stable et ambitieux sur la scène internationale.




Un événement aux dimensions internationales


Le stade Général Lansana Conté de Nongo sera le centre du monde pour quelques heures. Les autorités guinéennes n'ont ménagé aucun effort pour faire de cette journée un moment historique. Entre les parades militaires prévues et les prestations culturelles, le 17 janvier se veut être le reflet d'une Guinée unie et tournée vers l'avenir.

