AFRIQUE

Guinée : Démarrage historique de Nimba Mining Company S.A. – La première société minière 100 % nationale


Alwihda Info | Par - 7 Novembre 2025


La Guinée a franchi un cap historique dans la mise en œuvre du Programme Simandou 2040 avec le lancement officiel des opérations de Nimba Mining Company S.A. (NMC). Cette société est la première entité minière 100 % nationale du pays.


  La cérémonie s'est tenue ce mardi 4 novembre 2025, sous la présidence de M. Djiba Diakité, Président du Comité Stratégique de Simandou et Ministre Directeur de Cabinet de la Présidence. Il était accompagné du Ministre Secrétaire Général de la Présidence, le Général Amara Camara.


 

NMC : Symbole de Souveraineté Économique

 
Créée le 5 août 2025, la NMC symbolise la renaissance du secteur bauxitique guinéen. L'événement marque un tournant majeur pour concrétiser la vision stratégique du Chef de l’État, visant à faire de la Guinée un pays pleinement souverain et maître de ses ressources naturelles.

 
  • Première opération : Seulement trois mois après sa création, la société a procédé au premier chargement de 200 000 tonnes de bauxite de haute qualité.
  • Lieu de chargement : Les installations portuaires de Kamsar.
  • Contrat : Cette première cargaison s'inscrit dans le cadre d’un contrat de vente de 1,5 million de tonnes signé le 15 octobre 2025.
 
Tchad : le président de la CNDH reçoit en audience la représentante extérieure pour l'Afrique centrale de l'OIF

