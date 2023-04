Guinée : le directeur du renseignement militaire renvoyé et la sécurité présidentielle dissoute

Dans le même temps, le colonel Moussa Keita a été nommé commandant du centre d'entraînement aux opérations de maintien de la paix, après avoir servi à l'état-major général des armées.



Mais la véritable surprise est venue d'un décret lu à la télévision nationale le 27 avril : le président a dissous le Bataillon chargé de la Sécurité présidentielle (BSP), responsable de sa propre sécurité. Cette décision est intervenue après que le colonel Dumbouya ait pris ses distances avec le précédent président, Alpha Condé, qui avait mis en place le BSP pour sa propre sécurité.



Le décret stipule également que le ministre de la Défense est chargé de prendre toutes les mesures idoines pour l'application correcte de la dissolution du BSP. Cette décision a été perçue comme un geste fort pour marquer la rupture avec le régime précédent et envoyer un signal clair quant à la volonté du président de la transition de consolider l'État de droit et la démocratie en Guinée.



Ces réformes sont également perçues comme une tentative de renforcer la légitimité du gouvernement de transition, qui a pris le pouvoir après un coup d'État militaire. Le colonel Dumbouya a promis de mener une transition rapide vers des élections libres et équitables.