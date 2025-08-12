Guinée : le président de la République en visite surprise au ministère de l’Enseignement Supérieur et à la Primature

Profitant d’une promenade de santé sous un ciel clément, le président de la République de Guinée, le général Mamadi Doumbouya, a effectué ce lundi 11 août 2025 une visite inopinée au ministère de l’Enseignement supérieur, de la Recherche scientifique et de l’Innovation et à la Primature.



Il y a rencontré le ministre Alpha Bacar Barry, par ailleurs président du Conseil des ministres du CAMES (Conseil Africain et Malgache pour l’Enseignement Supérieur), alors que se tenait une réunion de travail du bureau exécutif de l’institution. Les participants validaient la feuille de route du président du Conseil des ministres du CAMES.



Cette visite illustre l’importance que la Guinée accorde à cet organisme panafricain, acteur clé dans l’harmonisation des systèmes d’enseignement supérieur et de recherche sur le continent. Sous l’impulsion du général Mamadi Doumbouya, l’État guinéen fait de la promotion de l’excellence dans l’éducation, la recherche et l’innovation une priorité, notamment à travers la création d’établissements de référence.



Poursuivant son déplacement, le chef de l’État s’est rendu à la Primature, où il s’est entretenu avec le Premier ministre, Amadou Oury Bah. Ce dernier a saisi l’occasion pour faire le point sur sa récente mission en Côte d’Ivoire, où il avait représenté le président de la République lors des festivités du 7 août, marquant la fête de l’indépendance de ce pays frère.



Les échanges ont également porté sur la problématique du déplacement de la décharge de Dar-es-Salam, un dossier d’importance pour l’assainissement et l’aménagement urbain de Conakry. Cette sortie du chef de l’État s’est inscrite dans le cadre d’une randonnée pédestre à travers Kaloum, offrant au président de la République l’occasion de communier directement avec les citoyens.



Fortement ovationné par la population, le général Mamadi Doumbouya a partagé un moment de proximité et de convivialité, fidèle à ses déplacements réguliers dans la commune où se trouve le Palais présidentiel. Au-delà de la symbolique, cette double visite au cœur des institutions et ce contact direct avec les citoyens témoignent de la volonté du président de la République d’assurer une gouvernance efficace, de suivre de près les dossiers stratégiques et de rester à l’écoute des attentes du peuple souverain de Guinée.