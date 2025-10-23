Guinée : signature des pactes d'actionnaires concernant les sociétés de transport maritime du minerai de fer du projet

Le 22 octobre 2025, la Guinée a marqué une étape historique dans l’opérationnalisation du plus grand projet intégré Mines-Infrastructures au monde, le projet Simandou. Lors d'une cérémonie au Petit Palais de la Présidence, les partenaires industriels Rio Tinto/Simfer, Winning Consortium Simandou (WCS), Baowu, et l’État guinéen ont signé les pactes d’actionnaires relatifs aux sociétés de transport maritime du minerai de fer.
La cérémonie a été présidée par M. Djiba DIAKITÉ, Président du Comité Stratégique de Simandou et Ministre Directeur de Cabinet de la Présidence. Étaient également présents :
- Général Amara CAMARA, Ministre Secrétaire Général de la Présidence
- Les membres du Comité Stratégique de Simandou