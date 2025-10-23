Guinée : signature des pactes d'actionnaires concernant les sociétés de transport maritime du minerai de fer du projet

Général Amara CAMARA , Ministre Secrétaire Général de la Présidence

, Ministre Secrétaire Général de la Présidence Les membres du Comité Stratégique de Simandou

Le 22 octobre 2025, la Guinée a marqué une étape historique dans l’opérationnalisation du plus grand projet intégré Mines-Infrastructures au monde, le projet Simandou. Lors d'une cérémonie au Petit Palais de la Présidence, les partenaires industriels Rio Tinto/Simfer, Winning Consortium Simandou (WCS), Baowu, et l’État guinéen ont signé les pactes d’actionnaires relatifs aux sociétés de transport maritime du minerai de fer.La cérémonie a été présidée par M. Djiba DIAKITÉ, Président du Comité Stratégique de Simandou et Ministre Directeur de Cabinet de la Présidence. Étaient également présents :Cette signature représente un jalon crucial vers la concrétisation du projet Simandou, qui vise à transformer la Guinée en un acteur majeur dans l'industrie minière mondiale, notamment par le transport maritime de minerai de fer. Ce projet intégré devrait également contribuer significativement au développement économique du pays.La Guinée, à travers cette initiative, montre sa volonté d'attirer des investissements et de développer ses infrastructures, consolidant ainsi son rôle sur la scène internationale dans le secteur minier.