Alwihda Info
http://www.alwihdainfo.com
Accueil
Envoyer à un ami
Imprimer
Grand
Petit
Partager
AFRIQUE

Guinée : signature des pactes d'actionnaires concernant les sociétés de transport maritime du minerai de fer du projet


Alwihda Info | Par - 24 Octobre 2025


La Guinée a franchi une étape historique dans le projet Simandou ce mercredi 22 octobre 2025 avec la signature des pactes d'actionnaires concernant les sociétés de transport maritime du minerai de fer du projet. Cet événement rapproche le pays de l'opérationnalisation de ce qui est considéré comme le plus grand projet intégré Mines-Infrastructures du monde.


Guinée : signature des pactes d'actionnaires concernant les sociétés de transport maritime du minerai de fer du projet



  Le 22 octobre 2025, la Guinée a marqué une étape historique dans l’opérationnalisation du plus grand projet intégré Mines-Infrastructures au monde, le projet Simandou. Lors d'une cérémonie au Petit Palais de la Présidence, les partenaires industriels Rio Tinto/Simfer, Winning Consortium Simandou (WCS), Baowu, et l’État guinéen ont signé les pactes d’actionnaires relatifs aux sociétés de transport maritime du minerai de fer.

 

La cérémonie a été présidée par M. Djiba DIAKITÉ, Président du Comité Stratégique de Simandou et Ministre Directeur de Cabinet de la Présidence. Étaient également présents :
  • Général Amara CAMARA, Ministre Secrétaire Général de la Présidence
  • Les membres du Comité Stratégique de Simandou

 

Cette signature représente un jalon crucial vers la concrétisation du projet Simandou, qui vise à transformer la Guinée en un acteur majeur dans l'industrie minière mondiale, notamment par le transport maritime de minerai de fer. Ce projet intégré devrait également contribuer significativement au développement économique du pays.

 

La Guinée, à travers cette initiative, montre sa volonté d'attirer des investissements et de développer ses infrastructures, consolidant ainsi son rôle sur la scène internationale dans le secteur minier.
Peter Kum
Peter Kum est un jeune journaliste doté d’une expérience d’une quinzaine d’années dans la collecte... En savoir plus sur cet auteur


Pour toute information, contactez-nous au : +(235) 99267667 ; 62883277 ; 66267667 (Bureau N'Djamena)
A NE PAS MANQUER

TCHAD - 23/10/2025

Tchad : la jeunesse au cœur du débat sur la sécurité numérique et la protection des données

Tchad : la jeunesse au cœur du débat sur la sécurité numérique et la protection des données

Tchad : nominations à l'Agence nationale des Titres Sécurisés (ANATS) Tchad : nominations à l'Agence nationale des Titres Sécurisés (ANATS) 22/10/2025

Populaires

Diplomatie : le Tchad et l’Allemagne renforcent leur coopération

23/10/2025

Assemblées annuelles FMI/Banque mondiale : le Tchad renforce ses partenariats en faveur du Plan «Tchad Connexion 2030»

23/10/2025

Tchad : être différent, le long combat des personnes handicapées pour la dignité et l’inclusion

23/10/2025
TRIBUNE & DEBATS

POINT DE VUE - 29/08/2025 - Dr. Rokia Ahjou

La stratégie marocaine contre le terrorisme : une approche globale et multidimensionnelle

La stratégie marocaine contre le terrorisme : une approche globale et multidimensionnelle

Tchad : Abderaman Koulamallah appelle à la réconciliation et à une mémoire partagée Tchad : Abderaman Koulamallah appelle à la réconciliation et à une mémoire partagée 25/08/2025 -

ANALYSE - 22/10/2025 - Temandang Gontran

Tchad : à Ndjamena, la réussite par procuration, une nouvelle ambition féminine ?

Tchad : à Ndjamena, la réussite par procuration, une nouvelle ambition féminine ?

Tchad : GCAP, le grand renoncement, l’opposition plie sous la crainte ou prépare un virage stratégique ? Tchad : GCAP, le grand renoncement, l’opposition plie sous la crainte ou prépare un virage stratégique ? 22/10/2025 - Nguessitta Djimtengaye William

REACTION - 23/08/2025 - Albadour Acyl Ahmat Akhabach

"Par le regard du Tchadien", tribune de Albadour Acyl Ahmat Akhabach

"Par le regard du Tchadien", tribune de Albadour Acyl Ahmat Akhabach

Politique : Maaouiya Abderahim Bremé appelle à la cohésion et au respect des valeurs du parti MPS Politique : Maaouiya Abderahim Bremé appelle à la cohésion et au respect des valeurs du parti MPS 13/08/2025 - Maaouiya Abderahim Bremé

© 2024 Alwihda Info
À propos d'Alwihda - Historique - Contact - Newsletter