Guinée : un général retraité devient ministre pour traquer les domaines spoliés de l’État

Cinq jours après sa nomination en qualité de ministre de l’Urbanisme, de l’Habitat, de l'Aménagement du territoire et de la Récupération des Domaines spoliés de l’État, suivi de sa prise de fonction, le général à la retraite Ibrahima Kalil Condé, précédemment gouverneur de la région administrative de Kindia, a reçu ce lundi 15 mai 2023 dans ses locaux, la visite du président de la Transition, le colonel Mamadi Doumbouya.



Le chef de l'État est allé s'entretenir avec son nouveau ministre pour lui réaffirmer son soutien, tout en lui délivrant les orientations stratégiques du département de l'Urbanisme et de l’Habitat, conformément à la lettre de mission de ce ministère.



Le colonel Mamadi Doumbouya a encouragé son ministre à poursuivre les réformes déjà entreprises et à aller au bout de la récupération du patrimoine spolié de l'État. Le chef suprême des Armées a, par ailleurs, invité le ministre à parachever tous les projets en cours.



Notamment, dans le cadre de la construction des logements sociaux, une des priorités de la gouvernance du CNRD. Le ministre Ibrahima Kalil Condé, en collaboration avec l'ensemble des directions techniques, a déclaré tout son engagement et sa détermination à suivre à la lettre et à mener à bout la mission qui lui a été confiée, conformément aux instructions du chef de l'État.



Il a invité tous les cadres du ministère à travailler en synergie afin de relever les défis qui s'imposent à leur département.