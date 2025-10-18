Alwihda Info
INTERNATIONAL

Hong Kong : Sortie de piste fatale d'un Boeing 747-400 cargo d'Emirates tragically


Alwihda Info | Par - 20 Octobre 2025


Un Boeing 747-400 Cargo affrété par Emirates et en provenance de Dubaï est sorti de piste à l’aéroport de Hong Kong après son atterrissage ce dimanche.


Détails de l'Accident

L'avion a percuté un véhicule de service au sol, entraînant la tragédie suivante :
  • Décès : Les deux employés présents dans la voiture percutée par le Boeing sont décédés.
  • Pilotes : Les deux pilotes de l'appareil sont sains et saufs.
L'appareil, immatriculé TC-ACF, a débuté sa carrière chez ANA en 1993.

 

Cet accident tragique souligne les dangers potentiels sur les pistes d'atterrissage et la nécessité de renforcer les mesures de sécurité au sol dans les aéroports. Une enquête sera probablement ouverte pour déterminer les circonstances exactes de l'incident.

