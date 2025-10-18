Hong Kong : Sortie de piste fatale d'un Boeing 747-400 cargo d'Emirates tragically

Détails de l'Accident

Décès : Les deux employés présents dans la voiture percutée par le Boeing sont décédés.

Pilotes : Les deux pilotes de l'appareil sont sains et saufs.

L'avion a percuté un véhicule de service au sol, entraînant la tragédie suivante :L'appareil, immatriculé TC-ACF, a débuté sa carrière chez ANA en 1993.Cet accident tragique souligne les dangers potentiels sur les pistes d'atterrissage et la nécessité de renforcer les mesures de sécurité au sol dans les aéroports. Une enquête sera probablement ouverte pour déterminer les circonstances exactes de l'incident.