Hubei : la médecine traditionnelle chinoise Jianmin Ye Kaitai, au service de la prospérité et du bien-être de la population

Ye Kaitai accorde une grande importance à la fois au bien-être et à la sécurité sanitaire, en poursuivant une vision de paix, de prospérité et de santé durable pour le pays et ses citoyens.



L’efficacité d’un médicament repose non seulement sur les compétences médicales du praticien, mais également sur sa maîtrise des matériaux médicinaux et du processus de fabrication. Parmi les huit formes posologiques principales de la médecine traditionnelle chinoise figure la pâte médicinale, préparée selon neuf étapes traditionnelles rigoureuses : sélection, moxibustion, lavage, trempage, friture, filtrage, concentration, raffinage et collecte.



Cette méthode manuelle, héritée des anciens, est surnommée « la recette des neuf pâtes secrètes ». Elle incarne une philosophie : préserver et entretenir la santé, dans le respect d’un art transmis depuis plus de 400 ans.