Inde : Un Dreamliner d'Air India s'écrase à Ahmedabad, 204 morts confirmés et un seul survivant

Des témoignages bouleversants commencent à émerger. Un survivant, dont l'identité n'est pas encore clairement établie (possiblement Viswashkumar Ramesh), a décrit les instants précédant le drame : "Après 30 secondes de décollage, un bruit fort s'est suivi et l'avion s'est écrasé. C'était un événement soudain. Quand je me suis réveillé, j'ai trouvé des corps tout autour de moi..."







Cet accident est d'autant plus choquant qu'il s'agit du tout premier crash impliquant un Boeing 787 Dreamliner, un avion réputé pour sa sécurité et considéré comme l'un des plus fiables. Les images du crash, largement diffusées, sont déchirantes, et les histoires de ceux qui ont perdu la vie dans cette catastrophe commencent à être révélées, brisant de nombreuses familles.







Une enquête approfondie sera menée pour déterminer les causes exactes de cette tragédie qui a endeuillé de nombreuses nations.