Internet au Tchad : la liaison du Cameroun affectée par des coupures de câble et des délestages

La société SudaChad en charge de la gestion du réseau à fibre optique a publié un communiqué pour expliquer les interruptions fréquentes du service depuis le 23 avril 2023. Selon le communiqué, le service a été interrompu au Soudan pour des raisons de non-ravitaillement de station en raison de la situation sécuritaire à Khartoum. Les équipes de maintenance n'ont pas pu intervenir. En outre, la liaison de protection du Cameroun a été affectée par des coupures de câble et des problèmes d'énergie répétés.



La société travaille avec son partenaire CAMTEL pour renforcer la protection et espère que les services se stabiliseront bientôt. SudaChad s'excuse pour l'inconvénient causé à ses clients et les remercie pour leur compréhension.