Irak : Décès d’un militaire français au cours de l’opération Chammal (Elysée)

« Tristesse et émotion à la suite de la mort de l’adjudant Nicolas Latourte en Irak au cours de l’opération Chammal », a annoncé, lundi, l’état-major de l’armée française qui a par ailleurs exprimé tout son « soutien à sa famille, ses proches et ses frères d’armes du 6RG » et « hommage aux soldats de l’armée de terre déployés en opération ».



« Le président de la République s’associe à la douleur de sa famille et de ses proches » du militaire mort en mission, dimanche 20 aout 2023, en Irak, a annoncé la présidence francaise.



Dans son communiqué, le chef de l'État français, Macron, a exprimé « ses condoléances attristées » à la famille et les proches de Nicolas Latourte, adjudant du sixième régiment du génie d’Angers.



Ce militaire qui était déployé en Irak dans le cadre d’une « mission partenariale d’instruction des forces armées irakiennes », a trouvé la mort au cours d'un « exercice opérationnel », précise la présidence française.