Kenya : nouvelles dates pour le sommet Africités de Kisumu

Des consultations viennent d’avoir lieu, entre le gouvernement du Kenya, le Conseil des gouverneurs du Kenya et les principaux partenaires dans l'organisation du sommet, à savoir CGLU Monde, ONU-Habitat et la Commission économique des Nations Unies pour l'Afrique (UNECA), le Comité exécutif de la neuvième édition du Sommet Africités qui se tiendra au Kenya. A l’issue de celles-ci, le public et les institutions, organisations, associations et parties prenantes, sont informées que la neuvième édition du Sommet Africités initialement prévue du 26 au 30 avril 2022, se tiendra du 17 au 21 mai 2022 à Kisumu, au Kenya.



Officiellement, les raisons de ce renvoi n’ont pas été dévoilées. Il convient de rappeler que le thème du 9ème Sommet Africités est : « Le rôle des villes intermédiaires d'Afrique dans la mise en œuvre de l'Agenda 2030 des Nations Unies et de l'Agenda 2063 de l'Union africaine ». Ces deux Agendas appellent à l'urgence de développer une urbanisation résiliente et durable en Afrique, étant donné que d'ici 2050 la majeure partie de la population africaine vivra dans les villes, et que la majorité des citadins s'installeront dans des villes intermédiaires.



L'amélioration des conditions de vie des peuples africains et la transformation structurelle économique et sociale du continent africain sont donc étroitement liées à la manière dont la réalisation de ces agendas sera abordée dans les villes intermédiaires africaines, qui sont à coup sûr, les lieux où l'Afrique inventera sa propre approche et sa propre trajectoire de développement humain durable à partir de ses réalités mais aussi en faisant le point sur les connaissances et les expériences accumulées à travers le monde.

Dans la mesure du possible, les modèles de développement à mettre en œuvre en Afrique doivent être plus économes en énergie, bas carbone, plus inclusifs et plus résilients. Il est donc question de se retrouver à Kisumu du 17 au 21 mai 2022, lors du Sommet Africités, pour construire avec le mouvement municipal dans un lieu où l'Afrique définira sa nouvelle trajectoire de développement basée sur les villes intermédiaires africaines.