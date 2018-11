L’Académie Ecobank s’attèle à renforcer les systèmes de santé en Afrique par le biais de formations en finance et en leadership

L’Académie Ecobank, l’université interne du principal groupe bancaire panafricain indépendant, en collaboration avec la Fondation Ecobank (EcobankFoundation.org), a lancé un programme de développement innovant qui vise à optimiser les systèmes de santé en Afrique par une gestion financière rigoureuse, la formation de cadres efficaces et dotés de solides capacités opérationnelles. Ce… Read more on https://ecobank.africa-newsroom.com/press/ecobank-academy-works-to-enhance-africa-health-systems-thr...Source : http://feedproxy.google.com/~r/Appa-sourceTheAfric...