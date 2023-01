L'Afrique collectera 30 milliards de dollars pour la souveraineté alimentaire

Le président de la Banque africaine de développement (BAD), Akinwumi Adesina, a fait cette déclaration vendredi, lors d'un discours prononcé à Diamniadio, au Sénégal, au dernier jour du deuxième sommet de Dakar sur la souveraineté alimentaire.



"Les partenaires du développement sont venus au deuxième sommet de Dakar. Ils ont entendu et vont agir. Ils se sont engagés à verser 30 milliards de dollars pour soutenir la mise en œuvre de plans nationaux visant à développer l'agriculture au cours des cinq prochaines années", a souligné M. Adesina.



Le sommet de Diamniadio est organisé par la Banque africaine de développement, le gouvernement du Sénégal et la Commission de l'Union africaine. Près de deux douzaines de chefs d'État et de gouvernement africains, de représentants d'organisations internationales et de structures non gouvernementales, d'universitaires et d'entrepreneurs y participent.



Les principaux thèmes de l'événement sont la recherche de solutions pour assurer la sécurité alimentaire en Afrique, l'utilisation efficace du potentiel agricole du continent et la stabilité de l'approvisionnement alimentaire, le renforcement de la résilience au changement climatique et l'augmentation de la productivité agricole grâce à des technologies avancées.