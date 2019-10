L'Afrique du Sud sacrée championne et le Kenya décroche sa place pour les Jeux Olympiques de Tokyo 2020

La deuxième journée de l'édition 2019 de l’Africa Women’s Sevens de rugby en partenariat avec la Société Générale s'est terminée dimanche, tout comme le tournoi. Le Kenya a perdu la finale contre l'Afrique du Sud sur le score de 14-15, mais il a quand même réussi à se qualifier pour les Jeux Olympiques de Tokyo 2020. L'Afrique du Sud et le Kenya ont à présent le droit de participer au tournoi de qualification du HSBC World Rugby Sevens Series. La Tunisie et Madagascar sont, quant à eux, qualifiés pour le repêchage olympique en juin de l'année prochaine.



La journée a commencé par un match entre l'Afrique du Sud et le Maroc, qui a essuyé une défaite sans appel avec un score de 00-42. Madagascar s'est ensuite imposé face au Sénégal (24-05), tandis que l'Ouganda s’est incliné sur un score de 00-33 contre les hôtes tunisiens. Le Kenya a battu le Zimbabwe 36-05 tandis que le Ghana a pris le dessus dans son affrontement contre l'île Maurice, remportant le match sur le score de 29-10. La Zambie a conclu le premier tour de la compétition par une victoire 24-05 sur le Botswana.

En demi-finale, l'Afrique du Sud s'est imposée face à Madagascar (29-00), tandis que la Tunisie, pays hôte, a été éliminée par le Kenya après une défaite sur le score de 00-19. Madagascar a ensuite pris la troisième place après avoir battu la Tunisie (05-00). L'affrontement final entre l'Afrique du Sud et le Kenya s'est soldé par une victoire des sud-africaines de justesse avec un score final de 15-14.

Classement final de l’Africa Women’s Sevens de rugby 2019 :

Afrique du Sud Kenya Madagascar Tunisie Ouganda Sénégal Maroc Zimbabwe Ghana Zambie Botswana Île Maurice

En marge du tournoi, de nombreux enfants de différentes écoles tunisiennes se sont rassemblés pour l'événement Get Into Rugby qui s'est déroulé sur le terrain d'entraînement près du stade principal. Les enfants, de moins de 12 ans, ont pu assister à quelques matchs du tournoi et se faire ainsi une meilleure idée de l'ambiance sur le terrain. L'événement sponsorisé par Société Générale s'est achevé par une photo de groupe avec le président de Rugby Afrique, Khaled Babbou, et de nombreux représentants de Rugby Afrique et de la Tunisie.

Réactions

Khaled Babbou (Président, Rugby Afrique)

« Je suis très satisfait du tournoi et de la finale. Je tiens à remercier les organisateurs pour leur excellent travail, ainsi que la Fédération Tunisienne de Rugby pour les efforts considérables qu'ils ont déployés pour que tout se passe bien. Le niveau de jeu et l'arbitrage sont de meilleur quaité et le rugby de façon général est en pleine évolution. J'espère que nous franchirons le niveau supérieur lors de la prochaine édition. Je demande à toutes les équipes de bien se préparer, car nous avons vu beaucoup de surprises dans ce tournoi. Le Kenya, par exemple, a perdu contre l'Afrique du Sud de très peu. Je crois en un fort développement du rugby, ce qui me réjouit. »

Felix Oloo (Entraîneur principal, Kenya)

« Ce fut une expérience incroyable. Je suis heureux pour les jeunes filles qui ont pu y participer. Je suis très impressionné par la performance de mes joueuses. Nous voulions vraiment gagner ce tournoi, mais les choses ne se sont pas passées comme prévu. Nous avions conscience du danger car les adversaires connaissaient notre jeu. C’est pourquoi, nous avons modifié notre structure et avons joué au rugby avec la tête haute. Les choses auraient pu mieux se passer pour nous, mais je suis content du jeu pratiqué par mes joueuses. »

Paul Delport (Entraîneur principal, Afrique du Sud)

« Je suis très fier de nos joueuses. Au début, nous avons eu du mal à trouver notre rythme, mais hier, elles sont montées en puissance. Bravo au Kenya, qui a très bien joué aussi. Parfois, je pensais que nous les gardions dans le jeu, mais je suppose que c'est précisément le jeu à sept. Le public veut voir un match divertissant et c'est ce que les deux équipes lui ont offert. Le tournoi était fantastique. C'était notre première fois en Tunisie, pays merveilleux où les gens sont très chaleureux. L'organisation était impeccable et nous étions très heureux d'être ici. »

Résultats :

