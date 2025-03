L'Afrique, terre d'avenir : La Chine réaffirme son engagement envers le continent

Le 7 mars 2025, lors d’une conférence de presse à l'occasion des sessions annuelles de l'APN (Assemblée Populaire Nationale) et de la CCPPC (Conférence Consultative Politique du Peuple Chinois), Wang Yi, Membre du Bureau politique du Comité central du Parti communiste chinois et Ministre des Affaires étrangères, a abordé les relations sino-africaines.

Relations Sino-Africaines Wang Yi a souligné que la Chine et l’Afrique sont depuis toujours de bons amis, bons partenaires et bons frères partageant le même destin. Selon lui, sous la direction du Président Xi Jinping et des dirigeants africains, les relations sino-africaines ont atteint leur meilleur niveau historique. Les relations bilatérales entre la Chine et les pays africains ont été élevées à un niveau de partenariat stratégique, renforçant la notion d'une communauté d’avenir partagé entre la Chine et l’Afrique.

Bilan de la Coopération Wang Yi a rappelé que cette année marque le 25e anniversaire de la création du Forum sur la Coopération sino-africaine. Au cours des 25 dernières années, la Chine a contribué à la construction et à la modernisation de près de 100 000 kilomètres de routes et plus de 10 000 kilomètres de chemins de fer en Afrique. Rien qu’au cours des trois dernières années, les entreprises chinoises ont créé plus de 1,1 million d’emplois sur le continent.



Il a également noté que la Chine est restée le premier partenaire commercial de l’Afrique durant 16 années consécutives, apportant des résultats visibles et bénéfiques aux pays africains. Wang Yi a partagé l’histoire d’un agriculteur gambien, qui, grâce au riz hybride chinois, a pu sortir de la faim et rendre hommage à Monsieur Yuan Longping en envoyant du riz cultivé en Chine.

Appel à l’Action Wang Yi a déclaré que l’Afrique est une terre prometteuse du 21e siècle et que sa modernisation est essentielle à la modernisation mondiale. Il a insisté sur le fait que la stabilité et le développement de l'Afrique sont cruciaux pour l’avenir commun de l’humanité. Selon lui, le monde doit écouter la voix de l'Afrique et prendre au sérieux ses préoccupations.



Il a appelé la communauté internationale à soutenir l'Afrique dans ses efforts pour trouver une nouvelle voie de développement autonome, marquant ainsi l'importance d'un partenariat équilibré et respectueux entre la Chine et les pays africains.