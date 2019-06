L’Agence française de développement a fourni 100 M€ pour soutenir les réformes économiques en Ethiopie

Le jeudi 6 juin 2019, une cérémonie de signature d’un prêt et une convention de subvention ont eu lieu au ministère des Finances et de la Coopération économique (MoFEC) entre S.Exc. Admasu Nebebe, ministre éthiopien des Finances et de la Coopération économique, M. Ignace Monkam-Daverat, directeur régional de l’Agence française de développement (AFD) à Addis-Abeba […]

Le jeudi 6 juin 2019, une cérémonie de signature d’un prêt et une convention de subvention ont eu lieu au ministère des Fi...



Source : http://feedproxy.google.com/~r/Appa-sourceTheAfric...