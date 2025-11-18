L’Alliance des Etats du Sahel et le Tchad échangent sur l’initiative priorité « GENDER AT THE CENTER »

Le ministre de l’Education nationale, Dr Amadou SY Savane a présidé, ce lundi 17 novembre 2025, à l’hôtel Azalai Salam de Bamako, la cérémonie d’ouverture des travaux de l’atelier sur la visite d’apprentissage inter-pays et la communauté de pratique de l’initiative « Priorité à l’égalité » GCI.



Cette importante rencontre enregistre la présence de plusieurs délégations officielles de haut niveau venues des pays membres de l’AES et du Tchad, notamment des cadres des ministères en charge de la planification, du Genre et de l’Education de base, des représentants de la société civile et jeunes leaders engagés pour l’égalité du Genre.



Cette rencontre, faut-il le noter, s’inscrit dans le cadre du partenariat stratégique entre le ministère de l’Education nationale du Mali, l’UNGEI (Unated Nations Girls Education Initiative), l’IIPE-UNESCO et l’UNICEF. Elle vise à renforcer les capacités des systèmes éducatifs en matière de planification sensible au Genre.



Cette initiative vise, également, entre autres objectifs, à partager les défis, bonnes pratiques en matière d’intégration du Genre dans la planification éducative, mais, aussi à consolider un réseau régional de « champions de l’égalité des Genres ».



Dans son mot de bienvenue, le ministre de l’Education nationale indiquera que le Mali est très fier d’accueillir cette rencontre, qui vise un partage d’expérience en matière d’institutionnalisation du genre. Il a, au nom du gouvernement remercié les partenaires techniques et financiers de ce projet, notamment l’UNGEI et l’UNICEF.



Il faut noter que, cet atelier de deux jours, du 17 au 18 novembre 2025, enregistre la présence du représentant résident de l’UNICEF, Pierre N’gome, du conseiller aux Affaires administratives économiques et financières du gouverneur du district de Bamako, des membres du cabinet élargi du département de l’Education nationale et la représentante pays de la Fondation STRØMME.