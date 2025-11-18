Alwihda Info
http://www.alwihdainfo.com
Accueil
Envoyer à un ami
Imprimer
Grand
Petit
Partager
AFRIQUE

L’Alliance des Etats du Sahel et le Tchad échangent sur l’initiative priorité « GENDER AT THE CENTER »


Alwihda Info | Par Info Alwihda - 19 Novembre 2025



L’Alliance des Etats du Sahel et le Tchad échangent sur l’initiative priorité « GENDER AT THE CENTER »
Le ministre de l’Education nationale, Dr Amadou SY Savane a présidé, ce lundi 17 novembre 2025, à l’hôtel Azalai Salam de Bamako, la cérémonie d’ouverture des travaux de l’atelier sur la visite d’apprentissage inter-pays et la communauté de pratique de l’initiative « Priorité à l’égalité » GCI.

Cette importante rencontre enregistre la présence de plusieurs délégations officielles de haut niveau venues des pays membres de l’AES et du Tchad, notamment des cadres des ministères en charge de la planification, du Genre et de l’Education de base, des représentants de la société civile et jeunes leaders engagés pour l’égalité du Genre.

Cette rencontre, faut-il le noter, s’inscrit dans le cadre du partenariat stratégique entre le ministère de l’Education nationale du Mali, l’UNGEI (Unated Nations Girls Education Initiative), l’IIPE-UNESCO et l’UNICEF. Elle vise à renforcer les capacités des systèmes éducatifs en matière de planification sensible au Genre.

Cette initiative vise, également, entre autres objectifs, à partager les défis, bonnes pratiques en matière d’intégration du Genre dans la planification éducative, mais, aussi à consolider un réseau régional de « champions de l’égalité des Genres ».

Dans son mot de bienvenue, le ministre de l’Education nationale indiquera que le Mali est très fier d’accueillir cette rencontre, qui vise un partage d’expérience en matière d’institutionnalisation du genre. Il a, au nom du gouvernement remercié les partenaires techniques et financiers de ce projet, notamment l’UNGEI et l’UNICEF.

Il faut noter que, cet atelier de deux jours, du 17 au 18 novembre 2025, enregistre la présence du représentant résident de l’UNICEF, Pierre N’gome, du conseiller aux Affaires administratives économiques et financières du gouverneur du district de Bamako, des membres du cabinet élargi du département de l’Education nationale et la représentante pays de la Fondation STRØMME.


Pour toute information, contactez-nous au : +(235) 99267667 ; 62883277 ; 66267667 (Bureau N'Djamena)
A NE PAS MANQUER

TCHAD - 18/11/2025

Tchad : au Guéra, formation de 30 femmes des partis politiques à Mongo

Tchad : au Guéra, formation de 30 femmes des partis politiques à Mongo

Tchad : à N’Djamena, un jeune marié incarcéré à Klessoum pour violences conjugales et agression Tchad : à N’Djamena, un jeune marié incarcéré à Klessoum pour violences conjugales et agression 18/11/2025

Populaires

Tchad : lancement du premier projet opérationnel, trois jours après la Table ronde de Abu Dhabi

18/11/2025

Tchad : à Kinasserom, quand l’eau menace l’éducation d’une génération

18/11/2025

Tchad/États-Unis : le ministre d’État chargé des Affaires étrangères reçoit une délégation américaine

18/11/2025
TRIBUNE & DEBATS

POINT DE VUE - 29/08/2025 - Dr. Rokia Ahjou

La stratégie marocaine contre le terrorisme : une approche globale et multidimensionnelle

La stratégie marocaine contre le terrorisme : une approche globale et multidimensionnelle

Tchad : Abderaman Koulamallah appelle à la réconciliation et à une mémoire partagée Tchad : Abderaman Koulamallah appelle à la réconciliation et à une mémoire partagée 25/08/2025 -

ANALYSE - 13/11/2025 - NJ Ayuk

L'Afrique du Sud peut réaliser son potentiel gazier grâce à une stratégie équilibrée de conversion du gaz en liquides

L'Afrique du Sud peut réaliser son potentiel gazier grâce à une stratégie équilibrée de conversion du gaz en liquides

​Tchad : la déchirure des liens familiaux, un phénomène grandissant dans les provinces ​Tchad : la déchirure des liens familiaux, un phénomène grandissant dans les provinces 13/11/2025 - Reouhoudou Innocent

REACTION - 23/08/2025 - Albadour Acyl Ahmat Akhabach

"Par le regard du Tchadien", tribune de Albadour Acyl Ahmat Akhabach

"Par le regard du Tchadien", tribune de Albadour Acyl Ahmat Akhabach

Politique : Maaouiya Abderahim Bremé appelle à la cohésion et au respect des valeurs du parti MPS Politique : Maaouiya Abderahim Bremé appelle à la cohésion et au respect des valeurs du parti MPS 13/08/2025 - Maaouiya Abderahim Bremé

© 2024 Alwihda Info
À propos d'Alwihda - Historique - Contact - Newsletter